Припарковані автомобілі на вулиці Одеси. Фото: Новини.LIVE

У грудні одесити зможуть безкоштовно залишати автомобілі на сезонних муніципальних парковках біля одеських пляжів. У центральній частині міста продовжать діяти платні майданчики. Крім звичайних штрафів за порушення правил стоянки, автомобілістам варто врахувати нові правила відповідальності за блокування трамваїв і тролейбусів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Реклама

Скільки коштує паркування в Одесі

За даними міської влади, на стандартних муніципальних майданчиках Одеси година стоянки коштує 30 гривень. Для водіїв, які регулярно користуються платними парковками, передбачені абонементи. Місячний коштує 2 500 гривень, річний — 22 800 гривень. Платний режим на звичайних міських майданчиках діє щодня з 09:00 до 18:00. На парковках КП "Одестранспарксервіс" оплата здійснюється безготівково.

Де паркування безкоштовне

Із початком жовтня в Одесі завершився сезонний платний режим роботи муніципальних парковок біля моря. Тому в грудні на цих майданчиках не стягуватимуть літню плату за стоянку. Йдеться про парковки біля Ланжерона, Дельфіна, Золотого Берега та на окремих ділянках Фонтанської дороги. У курортний сезон година паркування там коштувала 60 гривень. Плату стягували з 08:00 до 23:00. Зазначимо, що безкоштовний зимовий режим стосується саме сезонних муніципальних майданчиків. На приватні парковки біля узбережжя він не поширюється.

Штрафи за порушення правил

Якщо водій не оплатив стоянку на платному майданчику, а автомобіль перебуває там понад десять хвилин, йому загрожує штраф у двадцятикратному розмірі годинного тарифу. Для парковки з тарифом 30 гривень це 600 гривень.

Читайте також:

Нові правила для водіїв

Наприкінці жовтня в Одесі посилили відповідальність за блокування громадського електротранспорту. На сесії 28 жовтня міська рада затвердила порядок дій у випадках, коли сторонні автомобілі заважають руху трамваїв або тролейбусів. За новими правилами інспектори фіксуватимуть порушення та оформлюватимуть адміністративні матеріали. Якщо автомобіль надовго заблокує рух, його можуть евакуювати на штрафмайданчик. Крім штрафу та оплати евакуатора, відповідальній особі може загрожувати компенсація збитків КП "Одесміськелектротранс".

Також від 16 листопада на дорогах Одеси і області почали працювати поліцейські автомобілі "фантоми", які непомітно для водіїв фіксують перевищення швидкості. Насамперед їх залучають до патрулювання найбільш аварійних ділянок, де порушення правил дорожнього руху створюють небезпеку для інших.

Ранаше Новини.LIVE повідомляли, що для побутових клієнтів Нафтогазу в Одесі ціна на голубе паливо залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Окремо містяни сплачуватимуть за доставку газу, тариф на яку становить 1,308 грн за кубометр із ПДВ. Щомісячну плату за розподіл розраховують за обсягами попереднього споживання, тому вона не залежить від кількості газу, використаного саме у грудні.

Новини.LIVE писали, скільки одесити платитимуть за світло, воду, опалення та проїзд у грудні. Вартість електроенергії для населення залишиться на рівні 4,32 гривні за кВт·год. Для будинків з електроопаленням за встановлених умов діятиме пільговий тариф 2,64 гривні за кВт·год. Водночас вартість одного кубометра води становить 36,70 грн із ПДВ. За водовідведення потрібно сплатити ще 28,83 грн. За опалення у грудні одесити платитимуть — 1 813,94 грн за гігакалорію. А для бюджетних установ, підприємств і релігійних організацій затвердили інші розцінки. Одна поїздка в одеському трамваї або тролейбусі коштує 15 гривень. У міських маршрутках пасажири платять 25 гривень. Таку ціну запровадили 27 червня 2026 року. До підвищення проїзд коштував 20 гривень.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, які будуть тарифи на вивезення сміття у грудні в Одесі. Мешканці багатоповерхівок заплатять менше, ніж у приватному секторі.