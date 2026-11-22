Припаркованные автомобили на улице Одессы. Фото: Новини.LIVE

В декабре одесситы смогут бесплатно оставлять автомобили на сезонных муниципальных парковках возле одесских пляжей. В центральной части города продолжат действовать платные парковки. Помимо обычных штрафов за нарушение правил стоянки, автомобилистам следует учесть новые правила ответственности за блокирование трамваев и троллейбусов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

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Сколько стоит парковка в Одессе

По данным городских властей, на стандартных муниципальных площадках Одессы час стоянки стоит 30 гривен. Для водителей, регулярно пользующихся платными парковками, предусмотрены абонементы. Месячный абонемент стоит 2 500 гривен, годовой — 22 800 гривен. Платный режим на обычных городских площадках действует ежедневно с 09:00 до 18:00. На парковках КП «Одестранспарксервис» оплата осуществляется безналично.

Где парковка бесплатная

С началом октября в Одессе завершился сезонный платный режим работы муниципальных парковок у моря. Поэтому в декабре на этих площадках не будет взиматься летняя плата за стоянку. Речь идет о парковках возле Ланжерона, Дельфина, Золотого Берега и на отдельных участках Фонтанской дороги. В курортный сезон час парковки там стоил 60 гривен. Плата взималась с 08:00 до 23:00. Отметим, что бесплатный зимний режим касается именно сезонных муниципальных парковок. На частные парковки у побережья он не распространяется.

Штрафы за нарушение правил

Если водитель не оплатил стоянку на платной площадке, а автомобиль находится там более десяти минут, ему грозит штраф в двадцатикратном размере почасового тарифа. Для парковки с тарифом 30 гривен это 600 гривен.

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Новые правила для водителей

В конце октября в Одессе ужесточили ответственность за блокировку общественного электротранспорта. На сессии 28 октября городской совет утвердил порядок действий в случаях, когда посторонние автомобили мешают движению трамваев или троллейбусов. Согласно новым правилам, инспекторы будут фиксировать нарушения и оформлять административные материалы. Если автомобиль надолго заблокирует движение, его могут эвакуировать на штрафную стоянку. Помимо штрафа и оплаты эвакуатора, ответственному лицу может грозить компенсация убытков КП "Одесский городской электротранс".

Также с 16 ноября на дорогах Одессы и областиначали работать полицейские автомобили "фантомы", которые незаметно для водителей фиксируют превышение скорости. В первую очередь их задействуют для патрулирования наиболее аварийноопасных участков, где нарушения правил дорожного движения создают опасность для окружающих.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для бытовых клиентов "Нафтогаза" в Одессе цена на голубое топливо останется на уровне 7,96 грн за кубометр. Отдельно горожане будут платить за доставку газа, тариф на которую составляет 1,308 грн за кубометр с НДС. Ежемесячную плату за распределение рассчитывают исходя из объемов предыдущего потребления, поэтому она не зависит от количества газа, использованного именно в декабре.

Новини.LIVE писали, сколько одесситы будут платить за свет, воду, отопление и проезд в декабре. Стоимость электроэнергии для населения останется на уровне 4,32 гривны за кВт·ч. Для домов с электроотоплением при установленных условиях будет действовать льготный тариф 2,64 гривны за кВт·ч. В то же время стоимость одного кубометра воды составляет 36,70 грн с НДС. За водоотведение нужно заплатить еще 28,83 грн. За отоплениев декабре одесситы будут платить— 1 813,94 грн за гигакалорию. А для бюджетных учреждений, предприятий и религиозных организаций утвердили другие расценки. Одна поездка в одесском трамвае или троллейбусе стоит 15 гривен. В городских маршрутках пассажиры платят 25 гривен. Такую цену ввели 27 июня 2026 года. До повышения проезд стоил 20 гривен.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, какими будут тарифы на вывоз мусора в декабре в Одессе. Жители многоэтажек заплатят меньше, чем в частном секторе.