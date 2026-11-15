Автомобілі, які стежать за швидкістю на дорогах. Фото ілюстративне: Національна поліція України

Від понеділка, 16 листопада, на дорогах Одеської області почнуть працювати поліцейські автомобілі "фантоми", які непомітно для водіїв фіксуватимуть перевищення швидкості. Насамперед їх залучатимуть до патрулювання найбільш аварійних ділянок, де порушення правил дорожнього руху створюють небезпеку для інших.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на патрульну поліцію Одеської області.

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Допис Патрульної поліції Одеської області. Фото: скриншот з Telegram

Як працюватимуть "фантоми"

За інформацією патрульної поліції, автомобілі обладнані спеціальними камерами, які автоматично вимірюють швидкість транспорту. Причому для цього поліцейській машині не потрібно стояти на узбіччі, адже система працює і під час руху. "Фантоми" можуть контролювати автомобілі, що їдуть попереду, а також транспорт на зустрічній смузі. Якщо водій перевищить дозволену швидкість, обладнання зафіксує порушення. Зупиняти автомобіль для оформлення штрафу патрульним не потрібно.

Екіпажі також стежитимуть за водіями, які проїжджають на червоне світло, перетинають подвійну суцільну лінію або виїжджають на зустрічну смугу з порушенням правил. У таких випадках поліцейські можуть зупинити автомобіль та оформити адміністративне порушення.

Коли "фантоми" працювали раніше

В Україні такі патрулі вперше виїхали на дороги в січні 2022 року. Проте вже наприкінці лютого, після початку повномасштабного російського вторгнення, їхню роботу припинили. Повернули "фантоми" лише 31 серпня 2026 року. Спочатку три екіпажі патрулювали Київ та Київську область. Тепер поліція розширює їхню роботу на інші регіони, зокрема Одещину та Львівщину.

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Які штрафи за швидкість

За перевищення дозволеної швидкості в Україні водіям загрожують такі штрафи:

340 гривень — якщо водій перевищив обмеження більш ніж на 20 км/год ;

— якщо водій перевищив обмеження більш ніж на ; 1 700 гривень — якщо перевищення становить більш ніж 50 км/год.

Якщо порушення зафіксувала автоматична система, водій може сплатити половину штрафу протягом передбаченого законом пільгового строку.

Як дізнатися про штраф

Перевірити, чи зафіксував "фантом" порушення, водії можуть на офіційному сайті МВС. Для пошуку потрібно ввести номер автомобіля та дані одного з документів: посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспорту або паспорта власника. Інформація про штрафи також доступна в застосунку "Дія", Електронному кабінеті водія та офіційному застосунку "Штрафи ПДР". Через ці сервіси можна сплатити штраф онлайн. Водії також можуть скористатися банківськими послугами за реквізитами постанови.

Яка швидкість дозволена водіям

Зазначимо, в Україні в населених пунктах легковим автомобілям дозволено рухатися зі швидкістю до 50 км/год, а за їхніми межами — до 90 км/год. На дорогах із розділювальною смугою обмеження становить 110 км/год, на автомагістралях — 130 км/год.

Серед основних трас України: Київ — Одеса (М-05), Київ — Чоп (М-06) та Київ — Харків — Довжанський (М-03). Однак не всі їхні ділянки мають статус автомагістралі. Для прикладу, на трасі Київ — Одеса на різних відрізках діють обмеження 50, 70 та 110 км/год. Автомагістраль водії можуть розпізнати за спеціальним дорожнім знаком 5.1. Саме він дозволяє рухатися зі швидкістю до 130 км/год, якщо інші знаки не встановлюють нижчого обмеження.

Аварії через перевищення швидкості

Новини.LIVE писали, що поблизу Одеси сталася смертельна аварія за участю мікроавтобуса. Біля Нерубайського транспортний засіб врізався у відбійник та бетонні плити. Внаслідок ДТП загинула пасажирка. Ще семеро людей отримали травми.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Одесі водій BMW протаранив блокпост. Аварія сталася на Середньофонтанській вулиці. Іноземець за кермом автомобіля зіткнувся з чотирма транспортними засобами. Постраждали двоє поліцейських і троє військовослужбовців.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що поблизу Міжлиманського на Одещині зіткнулися два автобуси. Транспортні засоби зіткнулися лоб у лоб. В аварії загинули дві жінки. Медики надавали допомогу постраждалим пасажирам.