ДТП на трасі Київ — Одеса біля Нерубайського: є загибла

Машина після ДТП. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На трасі Київ — Одеса сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Мікроавтобус, який їхав у бік Одеси, врізався у відбійник та бетонні плити. Аварія сталася вдень 2 жовтня біля Нерубайського. Одна пасажирка загинула, а водій та ще шестеро пасажирів дістали тілесні ушкодження і були доправлені до медичного закладу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Аварія біля Одеси

Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса рухався у напрямку Одеси. Чоловік не впорався з керуванням, після чого автомобіль в’їхав у відбійник та бетонні плити. Унаслідок ДТП загинула пасажирка мікроавтобуса. Водій та шестеро інших пасажирів отримали різні тілесні ушкодження. Усіх постраждалих доправили до медичного закладу.

Перевірка водія

У лікарні водія також перевірять на стан сп’яніння. Поліцейські наразі встановлюють усі обставини та причини аварії. Вирішується питання щодо внесення відомостей про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися Правил дорожнього руху, бути уважними та обережними під час керування автомобілем.

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Інші аварії

Раніше біля населеного пункту Міжлиманське на Одещині сталася аварія за участю двох автобусів. Вони зіткнулися лоб у лоб. Унаслідок ДТП були потерпілі. На місці працювали поліцейські, рятувальники та медики, які надавали допомогу постраждалим.

Через аварію рух транспорту на цій ділянці дороги тимчасово обмежували.

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 липня на трасі Одеса—Київ поблизу села Одаї Березівського району зіткнулися вантажівка MAN і маршрутний мікроавтобус Mercedes, який перевозив пасажирів. Унаслідок ДТП одна людина загинула, ще п'ятеро отримали травми. Після удару маршрутка перекинулася, а правоохоронці розпочали розслідування причин аварії.

Також Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса–Рені, поблизу села Камчик, 24 квітня, сталася дорожньо-транспортна пригода. У ДТП зіткнулися два автомобілі та мотоцикл. Унаслідок удару травми отримали троє учасників дорожнього руху. Їх доставили до медичного закладу, інформація про стан постраждалих уточнюється.