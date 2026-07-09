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Головна Одеса Смертельна ДТП на трасі Одеса — Київ: перекинувся автобус

Смертельна ДТП на трасі Одеса — Київ: перекинувся автобус

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 10:27
ДТП на трасі Одеса—Київ: загиблий і п'ятеро постраждалих
Аварія на Одещині. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Смертельні аварії на дорогах Одещини продовжують забирати життя людей. Вранці 9 липня серйозна ДТП сталася на трасі Одеса—Київ в Березівському районі. Після зіткнення вантажівки та маршрутного мікроавтобуса одна людина загинула, ще п'ятеро дістали травми. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Деталі аварії

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 9 липня на трасі Одеса—Київ поблизу села Одаї Ширяївської громади Березівського району. За попередніми даними, зіткнулися вантажний автомобіль MAN та маршрутний мікроавтобус Mercedes, який здійснював приватні пасажирські перевезення. У салоні маршрутки перебували 15 пасажирів і водій.

Загиблий і постраждалі

Попередньо відомо, що внаслідок аварії одна людина загинула. Ще п'ятеро людей дістали тілесні ушкодження. На місці працюють слідчо-оперативна група та працівники патрульної поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

Обмеження руху

Через ДТП рух транспорту в напрямку Одеси частково обмежений. Водіїв закликають бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху та враховувати обмеження під час планування поїздок.

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Інші аварії

Зазначимо, раніше на автодорозі в Подільському районі, неподалік села Івашків на автодорозі Т-16-11 сполученням Олексіївка — Кодима — Балта сталася ДТП. За попередніми даними, у кюветі виявили перекинутий автомобіль "ЗАЗ Sens", у салоні якого перебували двоє чоловіків віком 40 та 46 років. Останній загинув на місці ще до приїзду медиків. Під час аварії він був на пасажирському місці.

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень 12 квітня у Пересипському районі Одеси сталася смертельна аварія. Під колесами вантажівки загинула жінка, яка переходила дорогу не по пішохідному переході. В поліції повідомили, що ДТП сталася на перехресті проспекту Князя Володимира Великого та вулиці Владислава Бувалкіна. За попередніми даними, 32-річний водій вантажівки наїхав на 59-річну жінку. Від отриманих травм пішохідка загинула на місці.

Також Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса–Рені, поблизу села Камчик, 24 квітня, сталася дорожньо-транспортна пригода. У ДТП зіткнулися два автомобілі та мотоцикл. Унаслідок удару травми отримали троє учасників дорожнього руху. Їх доставили до медичного закладу, інформація про стан постраждалих уточнюється.

ДТП Одеська область автобуси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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