Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Смертельное ДТП на трассе Одесса — Киев: перевернулся автобус

Смертельное ДТП на трассе Одесса — Киев: перевернулся автобус

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 10:27
ДТП на трассе Одесса—Киев: один погибший и пять пострадавших
Авария в Одесской области. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

Смертельные ДТП на дорогах Одесской области продолжают уносить жизни людей. Утром 9 июля произошло серьезное ДТП на трассе Одесса—Киев в Березовском районе. В результате столкновения грузовика и маршрутного микроавтобуса один человек погиб, еще пятеро получили травмы. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранительные органы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Подробности аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 9 июля на трассе Одесса—Киев вблизи села Одаи Ширяевской общины Березовского района. По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль MAN и маршрутный микроавтобус Mercedes, который осуществлял частные пассажирские перевозки. В салоне маршрутки находились 15 пассажиров и водитель.

Погибший и пострадавшие

Предварительно известно, что в результате аварии один человек погиб. Еще пять человек получили телесные повреждения. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники патрульной полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Ограничение движения

Из-за ДТП движение транспорта в направлении Одессы частично ограничено. Водителей призывают быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и учитывать ограничения при планировании поездок.

Читайте также:

Другие аварии

Отметим, что ранее на автодороге в Подольском районе, недалеко от села Ивашков на автодороге Т-16-11, соединяющей Алексеевку — Кодиму — Балту, произошло ДТП. По предварительным данным, в кювете обнаружили перевернутый автомобиль "ЗАЗ Sens", в салоне которого находились двое мужчин в возрасте 40 и 46 лет. Последний погиб на месте ещё до прибытия медиков. Во время аварии он находился на пассажирском сиденье.

Как сообщали Новини.LIVE, днём 12 апреля в Пересыпском районе Одессы произошло ДТП со смертельным исходом. Под колёсами грузовика погибла женщина, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу. В полиции сообщили, что ДТП произошло на перекрестке проспекта Князя Владимира Великого и улицы Владислава Бувалкина. По предварительным данным, 32-летний водитель грузовика наехал на 59-летнюю женщину. От полученных травм пешеходка скончалась на месте.

Также Новини.LIVE сообщали, что 24 апреля на трассе Одесса–Рени, вблизи села Камчик, произошло дорожно-транспортное происшествие. В ДТП столкнулись два автомобиля и мотоцикл. В результате удара травмы получили трое участников дорожного движения. Их доставили в медицинское учреждение, информация о состоянии пострадавших уточняется.

ДТП Одесская область автобусы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации