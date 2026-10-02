ДТП на трассе Киев — Одесса возле Нерубайского: есть погибшая

Автомобиль после ДТП. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

На трассе Киев — Одесса произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Микроавтобус, следовавший в сторону Одессы, врезался в отбойник и бетонные плиты. Авария произошла днем 2 октября возле Нерубайского. Одна пассажирка погибла, а водитель и еще шестеро пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Авария под Одессой

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса двигался в направлении Одессы. Мужчина не справился с управлением, после чего автомобиль врезался в отбойник и бетонные плиты. В результате ДТП погибла пассажирка микроавтобуса. Водитель и шестеро других пассажиров получили различные телесные повреждения. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Проверка водителя

В больнице водителя также проверят на состояние опьянения. Полицейские в настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины аварии. Решается вопрос о внесении сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований.

Правоохранители призывают водителей соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными при управлении автомобилем.

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Другие аварии

Ранее возле населенного пункта Межлиманское в Одесской области произошла авария с участием двух автобусов. Они столкнулись лоб в лоб. В результате ДТП были пострадавшие. На месте работали полицейские, спасатели и медики, которые оказывали помощь пострадавшим.

Из-за аварии движение транспорта на этом участке дороги временно ограничивали.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 июля на трассе Одесса—Киев вблизи села Одаи Березовского района столкнулись грузовик MAN и маршрутный микроавтобус Mercedes, который перевозил пассажиров. В результате ДТП один человек погиб, ещё пятеро получили травмы. После удара маршрутка перевернулась, а правоохранители начали расследование причин аварии.

Также Новини.LIVE сообщали, что 24 апреля на трассе Одесса–Рени, недалеко от села Камчик, произошло дорожно-транспортное происшествие. В ДТП столкнулись два автомобиля и мотоцикл. В результате удара травмы получили трое участников дорожного движения. Их доставили в медицинское учреждение, информация о состоянии пострадавших уточняется.