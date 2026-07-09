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Головна Одеса Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: поліція затримала водія фури, постраждало 13 людей

Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: поліція затримала водія фури, постраждало 13 людей

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 19:44
На трасі Київ—Одеса затримали водія вантажівки після смертельної ДТП: 13 постраждалих
Поліцейський і затриманий водій. Фото: поліція Одещини

Поліція затримала 26-річного водія вантажівки MAN, який, за попередніми даними, спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на трасі Київ—Одеса. Також стало відомо про збільшення кількості постраждали до 13 осіб.

Про це поліція повідомила на офіційному сайті, передає Новини.LIVE.

Поліція затримала водія вантажівки, причетного до ДТП в Одесі

За даними правоохоронців, аварія сталася вранці 9 липня на 354-му кілометрі автодороги поблизу села Одаї. Попередньо встановлено, що 55-річний водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes-Benz був змушений зупинитися через технічну несправність. У цей момент у задню частину автобуса врізалася вантажівка MAN, яка рухалася в попутному напрямку. Від сильного удару маршрутка перекинулася. Унаслідок ДТП загинув 15-річний пасажир мікроавтобуса.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, загальна кількість постраждалих зросла до 13 осіб. Дванадцятьох із них госпіталізували, ще одному потерпілому медики надали допомогу амбулаторно.

Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: поліція затримала водія фури, постраждало 13 людей - фото 1
Кількість постраждалих унаслідок аварії збільшилась. Фото: Telegram/Олег Кіпер

За його словами, троє постраждалих перебувають у важкому стані, ще дев'ятеро — у стані середньої тяжкості. Серед госпіталізованих є семеро неповнолітніх.

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Обох водіїв перевірили на стан сп'яніння — вони були тверезими. Водія вантажівки затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 9 липня на трасі Одеса—Київ у Березівському районі зіткнулися вантажівка та маршрутний мікроавтобус. Обставини події встановлює поліція.

Як повідомляли Новини.LIVE, наприкінці червня на одному з пляжів Одеської області під час відпочинку на морі зникла 10-річна дівчинка. Пошукова операція тривала понад два тижні. Правоохоронці вже знайщли тіло дитини.

ДТП Одеса аварія
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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