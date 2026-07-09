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Главная Одесса Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: полиция задержала водителя фуры, пострадали 13 человек

Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: полиция задержала водителя фуры, пострадали 13 человек

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 19:44
На трассе Киев—Одесса задержали водителя грузовика после ДТП со смертельным исходом: 13 пострадавших
Полицейский и задержанный водитель. Фото: полиция Одесской области

Полиция задержала 26-летнего водителя грузовика MAN, который, по предварительным данным, стал виновником ДТП со смертельным исходом на трассе Киев—Одесса. Также стало известно, что число пострадавших возросло до 13 человек.

Об этом полиция сообщила на официальном сайте, передает Новини.LIVE.

Полиция задержала водителя грузовика, причастного к ДТП в Одессе

По данным правоохранителей, авария произошла утром 9 июля на 354-м километре автодороги вблизи села Одаи. Предварительно установлено, что 55-летний водитель маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz был вынужден остановиться из-за технической неисправности. В этот момент в заднюю часть автобуса врезался грузовик MAN, двигавшийся в попутном направлении. От сильного удара маршрутка перевернулась. В результате ДТП погиб 15-летний пассажир микроавтобуса.

Как сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер, общее количество пострадавших возросло до 13 человек. Двенадцать из них госпитализировали, ещё одному пострадавшему медики оказали помощь амбулаторно.

Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: полиция задержала водителя фуры, пострадали 13 человек - фото 1
Число пострадавших в результате аварии увеличилось. Фото: Telegram/Олег Кипер

По его словам, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще девять — в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных — семеро несовершеннолетних.

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Обоих водителей проверили на состояние опьянения — они были трезвыми. Водителя грузовика задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении ему подозрения.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины смертельного дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 9 июля на трассе Одесса—Киев в Березовском районе столкнулись грузовик и маршрутный микроавтобус. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Как сообщали Новини.LIVE, в конце июня на одном из пляжей Одесской области во время отдыха на море пропала 10-летняя девочка. Поисковая операция длилась более двух недель. Правоохранители уже нашли тело ребенка.

ДТП Одесса авария
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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