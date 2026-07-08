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Головна Одеса На Одещині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яка потонула в морі

На Одещині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яка потонула в морі

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 13:52
Знайшли тіло Софії Потьомкіної на Одещині після пошуків
Водолази шукають тіло дівчинки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

На Одещині завершилися пошуки 10-річної Софії Потьомкіної, яка зникла в морі понад два тижні тому. Тіло дитини знайшли біля узбережжя поблизу міста Південне. Його вже направили на судово-медичну експертизу. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Знайдене тіло

Тіло 10-річної Софії Потьомкіної місцеві жителі виявили 7 липня біля берега в районі міста Південне. Рятувальники вилучили його з води та передали для проведення судово-медичної експертизи, яка має встановити остаточну причину смерті.

Зникнення дівчинки

Дівчинка зникла 19 червня під час відпочинку на стихійному пляжі біля села Сичавка Південнівської громади. За попередніми даними правоохоронців, вона разом із прабабусею зайшла у море купатися. Через сильну течію дитину на надувному колі почало швидко відносити від берега.

Прабабуся намагалася врятувати Софію, однак зробити цього не змогла. Відразу після зникнення розпочалися масштабні пошуково-рятувальні роботи, але знайти дитину живою не вдалося.

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Правоохоронці також нагадали, що трагедія сталася на стихійному пляжі, де відпочинок і купання заборонені.

Трагедії на воді

У ДСНС наголошують, що кількість трагічних випадків на водоймах продовжує зростати. Від початку 2026 року на Одещині потонули вже щонайменше 14 людей, серед них — четверо дітей. За словами рятувальників, найчастіше причинами трагедій стають купання на стихійних пляжах, ігнорування правил безпеки та недостатній нагляд за дітьми.

Фахівці закликають відпочивати лише на офіційно облаштованих пляжах, не залишати дітей біля води без нагляду навіть на мить і постійно нагадувати їм про небезпеку водойм.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі помер 10-місячний хлопчик, якого, за попередніми даними, юні батьки ненадовго залишили самого вдома. Медики боролися за життя дитини, однак врятувати її не вдалося. Після трагедії з'ясувалося, що родина ще раніше потрапила в поле зору соціальних служб.

Також Новини.LIVE писали, на Одещині від рук власної матері загинуло немовля. Жінка з необережності задушила дитину. Вона визнала свою провину. Їй призначили покарання, однак не потрапила за ґрати.

Чорне море Одеська область зниклі безвісти
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
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