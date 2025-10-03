Суд над матір’ю, яка вбила немовля на Одещині

Підозрювана у вбивстві дитини. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

У Яськівській громаді на Одещині жінка задушила дев'ятимісячну доньку через те, що та плакала. Правоохоронці завершили розслідування та передали справу до суду.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Вбивство немовля

До поліції звернулася 43-річна мешканка Яськівської громади й повідомила про раптову смерть своєї доньки, якій не виповнився ще рік. Правоохоронці з’ясували, що саме вона причетна до загибелі дитини. Мати у гніві задушила немовля, перекривши дівчинці дихальні шляхи, коли та плакала. Судово-медична експертиза підтвердила, що причиною смерті стала механічна асфіксія. Водночас судово-психологічна експертиза засвідчила, що жінка була осудною та повністю усвідомлювала свої дії.

Як покарають

Суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави. Обвинувачена має ще одну доньку, якій чотири роки. Дівчинку після обстеження передали під опіку бабусі.

За умисне вбивство малолітньої дитини жінці загрожує довічне ув’язнення. Обвинувальний акт скеровано до суду.

