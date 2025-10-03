Суд над матерью, которая убила младенца в Одесской области

Полицейская заполняет документы. Фото иллюстративное: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Яськовской громаде Одесской области женщина задушила девятимесячную дочь из-за того, что та плакала. Правоохранители завершили расследование и передали дело в суд.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Убийство младенца

В полицию обратилась 43-летняя жительница Яськовской громады и сообщила о внезапной смерти своей дочери, которой не исполнился еще год. Правоохранители выяснили, что именно она причастна к гибели ребенка. Мать в гневе задушила младенца, перекрыв ему дыхательные пути, когда тот плакал. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стала механическая асфиксия. В то же время судебно-психологическая экспертиза показала, что женщина была вменяемой и полностью осознавала свои действия.

Как накажут

Суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога. Обвиняемая имеет еще одну дочь, которой четыре года. Девочку после обследования передали под опеку бабушке.

За умышленное убийство малолетнего ребенка женщине грозит пожизненное заключение. Обвинительный акт направлен в суд.

