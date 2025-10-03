Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине будут судить женщину, которая убила своего ребенка

На Одесчине будут судить женщину, которая убила своего ребенка

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 11:52
Суд над матерью, которая убила младенца в Одесской области
Полицейская заполняет документы. Фото иллюстративное: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Яськовской громаде Одесской области женщина задушила девятимесячную дочь из-за того, что та плакала. Правоохранители завершили расследование и передали дело в суд.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Убийство младенца

В полицию обратилась 43-летняя жительница Яськовской громады и сообщила о внезапной смерти своей дочери, которой не исполнился еще год. Правоохранители выяснили, что именно она причастна к гибели ребенка. Мать в гневе задушила младенца, перекрыв ему дыхательные пути, когда тот плакал. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стала механическая асфиксия. В то же время судебно-психологическая экспертиза показала, что женщина была вменяемой и полностью осознавала свои действия.

Как накажут

Суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога. Обвиняемая имеет еще одну дочь, которой четыре года. Девочку после обследования передали под опеку бабушке.

За умышленное убийство малолетнего ребенка женщине грозит пожизненное заключение. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, мы писали, что обвиняемому в убийстве активиста Ганула продлили срок содержания под стражей. Также мы сообщали, что в Кривом Роге застрелили известного спортсмена.

Одесса суд правосудие убийство Одесская область Новости Одессы ребенок
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации