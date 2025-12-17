В Одесі судитимуть чоловіка, який вчинив насильство та вбив дитину

Вчинив насильство та вбив дитину — в Одесі судитимуть чоловіка
В Одесі сталася страшна трагедія. 31-річний чоловік вчинив наругу та забрав життя 7-річної дитини. Вбивцю швидко розшукали. За скоєне йому загрожує найсуворіше покарання.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Вбивство дитини
В Одесі семирічна Соломійка каталася на самокаті біля свого дому. Її помітив сусід, який був під дією наркотиків. Оскільки дитина знала чоловіка і раніше з ним спілкувалася, вона без страху погодилася зайти до нього в гості, коли той її покликав. Слідство з’ясувало, що вдома зловмисник зґвалтував дівчинку, а потім задушив її. Наступного ранку він обмотав тіло плівкою, поклав у велику сумку та на таксі вивіз за кілька кварталів. Тіло дитини він сховав у підвалі поблизу іншої багатоповерхівки.
Як покарають
Поліцейські знайшли вбивцю всього за кілька годин. Під час обшуку в його квартирі виявили самокат Соломії, біологічні зразки та запаси марихуани. Зараз чоловік перебуває під вартою без права на заставу. Прокурори висунули звинувачення за трьома статтями, а саме за зґвалтування малолітньої, навмисне вбивство дитини та незаконне зберігання наркотиків. За сукупністю цих злочинів фігуранту загрожує довічне ув'язнення.
