Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Вчинив насильство та вбив дитину — в Одесі судитимуть чоловіка

Вчинив насильство та вбив дитину — в Одесі судитимуть чоловіка

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 13:32
В Одесі судитимуть чоловіка, який вчинив насильство та вбив дитину
Обвинуваченийв поліції. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі сталася страшна трагедія. 31-річний чоловік вчинив наругу та забрав життя 7-річної дитини. Вбивцю швидко розшукали. За скоєне йому загрожує найсуворіше покарання.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Вбивство дитини

В Одесі семирічна Соломійка каталася на самокаті біля свого дому. Її помітив сусід, який був під дією наркотиків. Оскільки дитина знала чоловіка і раніше з ним спілкувалася, вона без страху погодилася зайти до нього в гості, коли той її покликав. Слідство з’ясувало, що вдома зловмисник зґвалтував дівчинку, а потім задушив її. Наступного ранку він обмотав тіло плівкою, поклав у велику сумку та на таксі вивіз за кілька кварталів. Тіло дитини він сховав у підвалі поблизу іншої багатоповерхівки.

Як покарають

Поліцейські знайшли вбивцю всього за кілька годин. Під час обшуку в його квартирі виявили самокат Соломії, біологічні зразки та запаси марихуани. Зараз чоловік перебуває під вартою без права на заставу. Прокурори висунули звинувачення за трьома статтями, а саме за зґвалтування малолітньої, навмисне вбивство дитини та незаконне зберігання наркотиків. За сукупністю цих злочинів фігуранту загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Львові відбулося чергове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Також ми писали, що СБУ знайшли пістолет, з якого вбили Андрія Парубія.

Одеса суд вбивство згвалтування Одеська область Новини Одеси насильство
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації