Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Совершил насилие и убил ребенка — в Одессе будут судить мужчину

Совершил насилие и убил ребенка — в Одессе будут судить мужчину

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 13:32
В Одессе будут судить мужчину, который совершил насилие и убил ребенка
Обвиняемый в полиции. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе произошла страшная трагедия. 31-летний мужчина совершил надругательство и унес жизнь 7-летнего ребенка. Убийцу быстро разыскали. За содеянное ему грозит самое суровое наказание.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Убийство ребенка

В Одессе семилетняя Соломийка каталась на самокате возле своего дома. Ее заметил сосед, который был под действием наркотиков. Поскольку ребенок знал мужчину и ранее с ним общался, она без страха согласилась зайти к нему в гости, когда тот ее позвал. Следствие выяснило, что дома злоумышленник изнасиловал девочку, а затем задушил ее. На следующее утро он обмотал тело пленкой, положил в большую сумку и на такси вывез за несколько кварталов. Тело ребенка он спрятал в подвале вблизи другой многоэтажки.

Как накажут

Полицейские нашли убийцу всего за несколько часов. Во время обыска в его квартире обнаружили самокат Соломии, биологические образцы и запасы марихуаны. Сейчас мужчина находится под стражей без права на залог. Прокуроры предъявили обвинения по трем статьям, а именно за изнасилование малолетней, умышленное убийство ребенка и незаконное хранение наркотиков. По совокупности этих преступлений фигуранту грозит пожизненное заключение.

Напомним, мы сообщали, что во Львове состоялось очередное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Также мы писали, что СБУ нашли пистолет, из которого убили Андрея Парубия.

Одесса суд убийство изнасилование Одесская область Новости Одессы насилие
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации