В Одессе будут судить мужчину, который совершил насилие и убил ребенка

В Одессе произошла страшная трагедия. 31-летний мужчина совершил надругательство и унес жизнь 7-летнего ребенка. Убийцу быстро разыскали. За содеянное ему грозит самое суровое наказание.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Убийство ребенка

В Одессе семилетняя Соломийка каталась на самокате возле своего дома. Ее заметил сосед, который был под действием наркотиков. Поскольку ребенок знал мужчину и ранее с ним общался, она без страха согласилась зайти к нему в гости, когда тот ее позвал. Следствие выяснило, что дома злоумышленник изнасиловал девочку, а затем задушил ее. На следующее утро он обмотал тело пленкой, положил в большую сумку и на такси вывез за несколько кварталов. Тело ребенка он спрятал в подвале вблизи другой многоэтажки.

Как накажут

Полицейские нашли убийцу всего за несколько часов. Во время обыска в его квартире обнаружили самокат Соломии, биологические образцы и запасы марихуаны. Сейчас мужчина находится под стражей без права на залог. Прокуроры предъявили обвинения по трем статьям, а именно за изнасилование малолетней, умышленное убийство ребенка и незаконное хранение наркотиков. По совокупности этих преступлений фигуранту грозит пожизненное заключение.

