На Одещині два автобуси зіткнулися біля Міжлиманського

ДТП на Одещині. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автобусів. Аварія трапилася біля населеного пункту Міжлиманське. На місці працюють поліцейські, рятувальники та медики, які допомагають потерпілим. Рух транспорту на цій ділянці дороги тимчасово обмежили, водіїв закликають бути уважними.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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ДТП біля Міжлиманського

Аварія сталася на автодорозі поблизу населеного пункту Міжлиманське. Лобове зіткнення сталося між двома автобусами. Унаслідок ДТП є потерпілі. На місці події працюють поліцейські, рятувальники та медики. Вони надають допомогу людям, які постраждали в аварії.

Затори на дорозі

Через ДТП рух транспорту на цій ділянці дороги обмежений. Водіїв просять враховувати ситуацію під час планування маршруту та бути максимально уважними.

Затори на дорозі. Фото: скриншот із Google Maps

Обставини зіткнення та точна кількість потерпілих наразі уточнюються. Деталі аварії правоохоронці повідомлять згодом.

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Інші ДТП з автобусами

Це вже не перша аварія за участю автобусів на Одещині. 14 липня вранці на трасі Одеса—Південне, у межах Фонтанської громади Одеського району, сталася ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса. За попередніми даними поліції, 35-річний водій вантажівки не дотримався безпечної дистанції та врізався в мікроавтобус, який рухався попереду в тому ж напрямку.

Унаслідок зіткнення травмувалися троє пасажирів мікроавтобуса — дві жінки віком 51 і 62 роки та 52-річний чоловік. Їх доправили до лікарні з різними травмами. Інші пасажири та водії транспортних засобів по медичну допомогу не зверталися. На місці працювали слідчі та патрульні, а обох водіїв мали перевірити на стан сп'яніння.

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 липня на трасі Одеса—Київ поблизу села Одаї Березівського району зіткнулися вантажівка MAN і маршрутний мікроавтобус Mercedes, який перевозив пасажирів. Унаслідок ДТП одна людина загинула, ще п'ятеро отримали травми. Після удару маршрутка перекинулася, а правоохоронці розпочали розслідування причин аварії.

Також Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса–Рені, поблизу села Камчик, 24 квітня, сталася дорожньо-транспортна пригода. У ДТП зіткнулися два автомобілі та мотоцикл. Унаслідок удару травми отримали троє учасників дорожнього руху. Їх доставили до медичного закладу, інформація про стан постраждалих уточнюється.