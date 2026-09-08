В Одесской области два автобуса столкнулись возле Межлиманского

ДТП в Одесской области. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов. Авария случилась возле населенного пункта Межлиманское. На месте работают полицейские, спасатели и медики, которые оказывают помощь пострадавшим. Движение транспорта на этом участке дороги временно ограничено, водителей призывают быть внимательными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Одесской области.

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ДТП возле Межлиманского

Авария произошла на автодороге вблизи населенного пункта Межлиманское. Произошло лобовое столкновение между двумя автобусами. В результате ДТП есть пострадавшие. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики. Они оказывают помощь людям, пострадавшим в аварии.

Пробки на дороге

Из-за ДТП движение транспорта на этом участке дороги ограничено. Водителей просят учитывать ситуацию при планировании маршрута и быть максимально внимательными.

Пробки на дороге. Фото: скриншот из Google Maps

Обстоятельства столкновения и точное количество пострадавших в настоящее время уточняются. Подробности аварии правоохранительные органы сообщат позже.

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Другие ДТП с участием автобусов

Это уже не первая авария с участием автобусов в Одесской области. 14 июля утром на трассе Одесса—Южное, в пределах Фонтанской общины Одесского района, произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. По предварительным данным полиции, 35-летний водитель грузовика не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в микроавтобус, который двигался впереди в том же направлении.

В результате столкновения пострадали трое пассажиров микроавтобуса — две женщины в возрасте 51 и 62 лет и 52-летний мужчина. Их доставили в больницу с различными травмами. Остальные пассажиры и водители транспортных средств за медицинской помощью не обращались. На месте работали следователи и патрульные, а обоих водителей должны были проверить на состояние опьянения.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 июля на трассе Одесса—Киев вблизи села Одаи Березовского района столкнулись грузовик MAN и маршрутный микроавтобус Mercedes, который перевозил пассажиров. В результате ДТП один человек погиб, ещё пятеро получили травмы. После удара маршрутка перевернулась, а правоохранители начали расследование причин аварии.

Также Новини.LIVE сообщали, что 24 апреля на трассе Одесса–Рени, недалеко от села Камчик, произошло дорожно-транспортное происшествие. В ДТП столкнулись два автомобиля и мотоцикл. В результате удара травмы получили трое участников дорожного движения. Их доставили в медицинское учреждение, информация о состоянии пострадавших уточняется.