ДТП на блокпосту в Одесі: постраждали поліцейські та військові

Автомобіль біля мобільного блокпоста, де сталася ДТП. Фото: Національна поліція України

В Одесі іноземець на BMW спричинив масштабну ДТП біля мобільного блокпоста на Середньофонтанській. Автомобіль зіткнувся з чотирма машинами, які стояли в заторі. Внаслідок аварії травмувалися п'ятеро людей, серед них двоє поліцейських та троє військовослужбовців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на поліцію Одеської області.

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Автомобіль патрульної поліції на місці аварії в Одесі. Фото: Національна поліція України

ДТП на блокпосту в Одесі

За даними поліції, аварія сталася ввечері 26 вересня на вулиці Середньофонтанській у Приморському районі. На мобільному блокпосту поліцейські разом із працівниками ТЦК та СП проводили заходи з оповіщення громадян. У цей час з боку залізничного вокзалу їхав BMW під керуванням 52-річного іноземця. За попередньою інформацією правоохоронців, водій зіткнувся з чотирма автомобілями, які перебували в заторі.

Правоохоронці працюють на місці ДТП на Середньофонтанській. Фото: Національна поліція України

Під час аварії водій також наїхав на двох поліцейських та трьох військовослужбовців. Загалом пошкоджено п'ять машин. Усіх п'ятьох потерпілих доправили до лікарні. Медики надають їм допомогу. Ступінь тяжкості отриманих травм встановлюють.

Пошкоджений автомобіль на місці ДТП на Середньофонтанській. Фото: Національна поліція України

Розслідування ДТП в Одесі

На місці ДТП працювали слідчі та патрульні поліцейські. Правоохоронці перевірять усіх учасників аварії на стан сп'яніння. Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП. Після цього правоохоронці визначать правову кваліфікацію події.

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Новини.LIVE повідомляли раніше, що в Одесі водій автомобіля наїхав на двох військовослужбовців ТЦК на блокпосту. Чоловік проігнорував вимогу зупинитися та продовжив рух. Унаслідок інциденту один із військовослужбовців отримав травму голови. На місці працювали правоохоронці.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі водій намагався втекти від поліцейських після вимоги зупинитися на блокпосту. Правоохоронці розпочали переслідування автомобіля. Під час втечі керманич порушував правила дорожнього руху та створював небезпеку для інших водіїв. Зрештою автомобіль зупинили, а чоловіка доставили до ТЦК та СП.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що на Одещині сталася масштабна ДТП за участю двох автобусів поблизу села Міжлиманське. Внаслідок зіткнення були загиблі та постраждалі. На місці аварії працювали поліцейські, рятувальники та медики. Правоохоронці встановлювали обставини та причини зіткнення.