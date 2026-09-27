ДТП на блокпосту в Одессе: пострадали полицейские и военные

Автомобиль возле мобильного блокпоста, где произошло ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

В Одессе иностранец на BMW стал виновником крупного ДТП возле мобильного блокпоста на улице Среднефонтанской. Автомобиль столкнулся с четырьмя машинами, которые стояли в пробке. В результате аварии пострадали пять человек, среди них двое полицейских и трое военнослужащих.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Одесской области.

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Автомобиль патрульной полиции на месте аварии в Одессе. Фото: Национальная полиция Украины

ДТП на блокпосту в Одессе

По данным полиции, авария произошла вечером 26 сентября на улице Среднефонтанской в Приморском районе. На мобильном блокпосту полицейские вместе с сотрудниками ТЦК и СП проводили мероприятия по оповещению граждан. В это время со стороны железнодорожного вокзала ехал BMW под управлением 52-летнего иностранца. По предварительной информации правоохранителей, водитель столкнулся с четырьмя автомобилями, которые находились в пробке.

Правоохранители работают на месте ДТП на Среднефонтанской. Фото: Национальная полиция Украины

Во время аварии водитель также наехал на двух полицейских и трех военнослужащих. Всего повреждено пять автомобилей. Все пятеро пострадавших доставлены в больницу. Медики оказывают им помощь. Степень тяжести полученных травм устанавливается.

Поврежденный автомобиль на месте ДТП на улице Среднефонтанской. Фото: Национальная полиция Украины

Расследование ДТП в Одессе

На месте ДТП работали следователи и патрульные полицейские. Правоохранители проверят всех участников аварии на наличие признаков опьянения. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. После этого правоохранители определят правовую квалификацию происшествия.

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Новини.LIVE сообщали ранее, что в Одессе водитель автомобиля наехал на двух военнослужащих ТЦК на блокпосту. Мужчина проигнорировал требование остановиться и продолжил движение. В результате инцидента один из военнослужащих получил травму головы. На месте работали правоохранители.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе водитель пытался скрыться от полицейских после требования остановиться на блокпосту. Правоохранители начали преследование автомобиля. Во время бегства водитель нарушал правила дорожного движения и создавал опасность для других водителей. В итоге автомобиль остановили, а мужчину доставили в ТЦК и СП.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области произошло масштабное ДТП с участием двух автобусов вблизи села Межлиманское. В результате столкновения были погибшие и пострадавшие. На месте аварии работали полицейские, спасатели и медики. Правоохранители устанавливали обстоятельства и причины столкновения.