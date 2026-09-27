Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе иностранец протаранил блокпост: пострадали военные и полицейские

В Одессе иностранец протаранил блокпост: пострадали военные и полицейские

Ua ru
27 сентября 2026 11:09
ДТП на блокпосту в Одессе: пострадали полицейские и военные
Автомобиль возле мобильного блокпоста, где произошло ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

В Одессе иностранец на BMW стал виновником крупного ДТП возле мобильного блокпоста на улице Среднефонтанской. Автомобиль столкнулся с четырьмя машинами, которые стояли в пробке. В результате аварии пострадали пять человек, среди них двое полицейских и трое военнослужащих.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Одесской области.

Реклама
Патрульна поліція на місці ДТП в Одесі
Автомобиль патрульной полиции на месте аварии в Одессе. Фото: Национальная полиция Украины

ДТП на блокпосту в Одессе

По данным полиции, авария произошла вечером 26 сентября на улице Среднефонтанской в Приморском районе. На мобильном блокпосту полицейские вместе с сотрудниками ТЦК и СП проводили мероприятия по оповещению граждан. В это время со стороны железнодорожного вокзала ехал BMW под управлением 52-летнего иностранца. По предварительной информации правоохранителей, водитель столкнулся с четырьмя автомобилями, которые находились в пробке.

Правоохоронці на місці ДТП в Одесі
Правоохранители работают на месте ДТП на Среднефонтанской. Фото: Национальная полиция Украины

Во время аварии водитель также наехал на двух полицейских и трех военнослужащих. Всего повреждено пять автомобилей. Все пятеро пострадавших доставлены в больницу. Медики оказывают им помощь. Степень тяжести полученных травм устанавливается.

Пошкоджене авто після ДТП в Одесі
Поврежденный автомобиль на месте ДТП на улице Среднефонтанской. Фото: Национальная полиция Украины

Расследование ДТП в Одессе

На месте ДТП работали следователи и патрульные полицейские. Правоохранители проверят всех участников аварии на наличие признаков опьянения. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. После этого правоохранители определят правовую квалификацию происшествия.

Читайте также:
Блокпост на місці ДТП в Одесі
Мобильный блокпост, возле которого произошло ДТП в Одессе. Фото: Национальная полиция Украины

Новини.LIVE сообщали ранее, что в Одессе водитель автомобиля наехал на двух военнослужащих ТЦК на блокпосту. Мужчина проигнорировал требование остановиться и продолжил движение. В результате инцидента один из военнослужащих получил травму головы. На месте работали правоохранители.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе водитель пытался скрыться от полицейских после требования остановиться на блокпосту. Правоохранители начали преследование автомобиля. Во время бегства водитель нарушал правила дорожного движения и создавал опасность для других водителей. В итоге автомобиль остановили, а мужчину доставили в ТЦК и СП.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области произошло масштабное ДТП с участием двух автобусов вблизи села Межлиманское. В результате столкновения были погибшие и пострадавшие. На месте аварии работали полицейские, спасатели и медики. Правоохранители устанавливали обстоятельства и причины столкновения.

ДТП авария авто Новости Одессы ТЦК и СП блокпост
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации