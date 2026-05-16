Главная Одесса Погоня с полицией в Одессе: водителя после побега доставили в ТЦК

Погоня с полицией в Одессе: водителя после побега доставили в ТЦК

Дата публикации 16 мая 2026 14:20
Полицейские выписывают штраф. Фото иллюстративное: Патрульная полиция Одессы

В Одессе в Хаджибейском районе водитель автомобиля пытался скрыться от патрульных после требования остановиться на блокпосту. Во время преследования мужчина нарушал правила дорожного движения и создавал опасность для других водителей и пешеходов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на патрульную полицию Одесской области.

Погоня в Одессе

Инцидент произошел 15 мая во время несения службы на одном из мобильных блокпостов города. Полицейские утверждают, что подали водителю сигнал об остановке, однако тот проигнорировал требование и поехал дальше. По данным правоохранителей, во время побега водитель неоднократно нарушал ПДД, совершал опасные маневры и увеличивал скорость, пытаясь избежать блокировки.

"Несмотря на неоднократные законные требования остановиться, мужчина только увеличивал скорость и пытался избежать блокировки", — отметили в полиции.

В конце концов, патрульным удалось заблокировать автомобиль и задержать водителя вместе с пассажиром. Во время задержания инспекторы применили физическую силу и наручники.

Водителей доставили в ТЦК

По данным полиции, позже выяснилось, что оба мужчины нарушили законодательство о мобилизации и подлежали доставке в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. На водителя составили сразу несколько административных материалов. Речь идет о невыполнении требования об остановке транспортного средства, создание аварийной обстановки и нарушение правил дорожного движения. После оформления материалов мужчин доставили в ТЦК и СП.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее, жителя Одесской области осудили за нападение на военных ТЦК и блокирование мобилизационной группы возле промрынка "7 километр". По материалам дела, мужчина вместе с другими участниками событий крушил служебный транспорт, бил военнослужащих и перевернул микроавтобус с людьми внутри

Кроме этого, 15 января 2026 года по этому делу вынесли приговор еще одному мужчине, который признал вину и согласился в дальнейшем давать правдивые показания в отношении других фигурантов. Суд назначил 5 лет лишения свободы, но освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года. В течение этого времени он должен периодически появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Также Новини.LIVE писали, что 8 февраля наказание получили предпринимательница и еще один человек, которые препятствовали проведению мобилизационных мероприятий на рынке "7 километр". По материалам дела, предпринимательница вышла на проезжую часть, стала перед служебным авто и отказывалась отойти. После этого движение перекрыли и другие автомобили. К блокированию присоединились еще несколько человек, в том числе и мужчина, который получил приговор за избиение служебных машин палками и камнями, разбитие стекол, применение слезоточивого газа.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
