Погоня з поліцією в Одесі: водія після втечі доставили до ТЦК

Поліцейські виписують штраф. Фото ілюстративне: Патрульна поліція Одеси

В Одесі у Хаджибейському районі водій автомобіля намагався втекти від патрульних після вимоги зупинитися на блокпості. Під час переслідування чоловік порушував правила дорожнього руху та створював небезпеку для інших водіїв і пішоходів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на патрульну поліцію Одеської області.

Погоня в Одесі

Інцидент стався 15 травня під час несення служби на одному з мобільних блокпостів міста. Поліцейські стверджують, що подали водієві сигнал про зупинку, однак той проігнорував вимогу і поїхав далі. За даними правоохоронців, під час втечі керманич неодноразово порушував ПДР, здійснював небезпечні маневри та збільшував швидкість, намагаючись уникнути блокування.

"Попри неодноразові законні вимоги зупинитися, чоловік лише збільшував швидкість та намагався уникнути блокування", — зазначили у поліції.

Зрештою, патрульним вдалося заблокувати автомобіль та затримати водія разом із пасажиром. Під час затримання інспектори застосували фізичну силу та кайданки.

Водіїв доставили до ТЦК

За даними поліції, пізніше з’ясувалося, що обидва чоловіки порушили законодавство про мобілізацію та підлягали доставленню до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На водія склали одразу кілька адміністративних матеріалів. Йдеться про невиконання вимоги про зупинку транспортного засобу, створення аварійної обстановки та порушення правил дорожнього руху. Після оформлення матеріалів чоловіків доставили до ТЦК та СП.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше, жителя Одеської області засудили через напад на військових ТЦК та блокування мобілізаційної групи біля промринку "7 кілометр". За матеріалами справи, чоловік разом з іншими учасниками подій трощив службовий транспорт, бив військовослужбовців та перекинув мікроавтобус із людьми всередин

Окрім цього, 15 січня 2026 року по цій справі винесли вирок ще одному чоловіку, який визнав провину та погодився надалі давати правдиві свідчення щодо інших фігурантів. Суд призначив 5 років позбавлення волі, але звільнив засудженого від відбування покарання з випробувальним терміном на 3 роки. Протягом цього часу він має періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Також Новини.LIVE писали, що 8 лютого покарання отримали підприємиця та ще один чоловік, які перешкоджали проведенню мобілізаційних заходів на ринку "7 кілометр". За матеріалами справи, підприємиця вийшла на проїжджу частину, стала перед службовим авто й відмовлялася відійти. Після цього рух перекрили й інші автомобілі. До блокування долучилися ще кілька людей, у тому числі і чоловік, який отримав вирок за побиття службових машин палицями та камінням, розбиття скла, застосування сльозогінного газу.