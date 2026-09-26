На Одещині чоловік напав із ножем на працівника ТЦК

Військовий прикриває голову руками. Фото ілюстративне: кадр з відео

У Білгороді-Дністровському на Одещині сьогодні, 26 вересня, під час заходів оповіщення напали на військовослужбовця районного ТЦК та СП. Невідомий чоловік поранив його ножем та втік. Постраждалого прооперували.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

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Допис ТЦК та СП. Фото: скриншот з facebook

Напад на працівника ТЦК

За даними обласного ТЦК та СП, пораненого доправили до лікарні, де йому провели необхідну операцію. Наразі його стан оцінюють як стабільний, чоловік залишається під наглядом медиків. У ТЦК зазначили, що постраждалий є ветераном бойових дій. Раніше він дістав поранення під час захисту України на фронті, після чого його перевели для подальшої служби до територіального центру комплектування. Правоохоронці розпочали слідчі та розшукові дії. Вони встановлюють особу нападника та його місцеперебування.

Напади на працівників ТЦК на Одещині

Це не перший випадок нападу на працівників ТЦК в Одесі та області цього року. Новини.LIVE писали, що 2 серпня в Одесі невідомий відкрив вогонь по групі військовослужбовців ТЦК. За даними центру комплектування, нападник здійснив кілька прицільних пострілів, унаслідок чого четверо військовослужбовців дістали поранення.

Схожий випадок стався 10 травня у селі Байбузівка Подільського району. Під час перевірки військово-облікових документів чоловік напав із ножем на працівників ТЦК. Двоє військовослужбовців дістали ножові поранення та перебували у важкому стані.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 28 березня у Хаджибейському районі Одеси під час перевірки документів на вулиці Миколи Боровського виник конфлікт, після якого один із військовослужбовців ТЦК дістав тяжке ножове поранення. Правоохоронці розпочали пошук причетних до нападу.