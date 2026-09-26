В Одесі засудили двох працівників ТЦК за насильство під час мобілізації

Затримання правопорушника. Фото ілюстративне: Одеська обласна прокуратура

В Одесі суд покарав двох військових, які працювали у групах оповіщення. Чоловіків силоміць саджали до службового буса та везли до ТЦК, а під час затримань застосовували сльозогінний газ. Одного з потерпілих били вже в автомобілі, вимагаючи назвати особисті дані.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вироки Приморського районного суду Одеси.

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Чоловіків забирали посеред вулиці

Згідно з матеріалами справи, засуджені працювали у групі оповіщення разом з іншими військовими. Поліцейських у її складі не було. Увечері 10 квітня група ТЦК перебувала на вулиці Генуезькій. Там військові побачили чоловіка та почали його наздоганяти. Один із них розпилив йому в обличчя сльозогінний газ. Чоловік почав задихатися, однак його силоміць посадили до білого Renault Master. У бусі йому стало гірше, згодом він знепритомнів. Попри це, чоловіка повезли до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.

Через п'ять днів, 15 квітня, на Генуезькій стався ще один випадок. Група побачила іншого чоловіка, почала його переслідувати та силоміць посадила до того ж службового Renault Master. Уже всередині у нього вимагали назвати дату народження та інші особисті дані, показати, де лежать документи, а також повідомити пароль від телефона.

Чоловіка витягли з під'їзду та били в бусі

Другий вирок стосується подій 2 травня. Того вечора четверо військових із групи оповіщення побачили чоловіка на вулиці. Він побіг до під'їзду житлового будинку та схопився за металеві поручні.

Військові ТЦК зайшли за ним. Один із них розпилив чоловікові в обличчя сльозогінний газ, після чого його відірвали від поручнів, вивели з під'їзду та силоміць посадили до білого Renault Master. Побиття продовжилося вже дорогою. Один військовий бив чоловіка в тулуб, вимагаючи назвати особисті дані та припинити опір. Інший кілька разів ударив його ногами. Близько 19:11 потерпілого привезли до ТЦК.

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Суд визнав цього військового винним у катуванні та незаконному позбавленні волі. Він отримав сім років позбавлення волі. Крім того, протягом трьох років йому заборонено обіймати посади у ТЦК та СП або займатися діяльністю, пов'язаною з мобілізацією.

Насильство під час мобілізації в Одесі

Це не перші вироки у справах про насильницьке доставлення чоловіків до ТЦК в Одесі. Новини.LIVE раніше писали ще про кілька вироків військовим, які працювали у групах оповіщення в Одесі. Одного з них засудили до семи років за катування та незаконне позбавлення волі чоловіків. У справі фігурують епізоди на Генуезькій та біля Київського ринку: чоловіків силоміць саджали до Renault Master та везли до ТЦК, а одного з них дорогою залякували насильством. Ще одного працівника ТЦК суд засудив до п'яти років ув'язнення. Окремий вирок суд виніс військовому, який разом з іншими учасниками групи силоміць витягнув чоловіка з під'їзду та катував його.

Ці справи пов'язані з ширшим розслідуванням ДБР щодо незаконного поводження з військовозобов'язаними на Одещині. Новини.LIVE писали, що у червні бюро затримало дев'ятьох людей — шістьох працівників районного ТЦК та трьох представників громадської організації. За даними слідства, чоловіків розшукували, силоміць доставляли до центру комплектування, незаконно утримували, били та залякували. Усіх дев'ятьох тоді взяли під варту без права внесення застави.

Розслідування на цьому не завершилося. 12 серпня ДБР повідомило про підозру ще чотирьом працівникам районного ТЦК. За даними слідства, йшлося про незаконне утримання громадян та застосування до них насильства під час мобілізаційних заходів.

У серпні ДБР також повідомило про підозри десятьом військовослужбовцям із двох груп оповіщення одного з районних ТЦК та СП на Одещині. Слідчі на той момент задокументували 15 епізодів: за версією ДБР, чоловіків били, застосовували до них сльозогінний газ та примусово доставляли до ТЦК.