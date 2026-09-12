В Одесі військового засудили за катування чоловіка під час мобілізації

Підозрюваний в залі суду. Фото ілюстративне: УНІАН

В Одесі військовослужбовця ТЦК засудили до ув'язнення за катування та незаконне позбавлення волі чоловіка під час мобілізаційних заходів. Потерпілого силоміць витягли з під'їзду, застосували сльозогінний засіб, били у службовому автомобілі та повезли до територіального центру для проходження ВЛК.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вирок Приморського районного суду Одеси від 7 вересня.

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Чоловіка силоміць повезли до ТЦК

Згідно з матеріалами справи, події сталися 2 травня 2026 року близько 19:05 в Одесі. Тоді четверо військовослужбовців зі складу групи оповіщення проводили мобілізаційні заходи без участі працівників поліції. Суд зазначив, що вони не мали повноважень самостійно застосовувати фізичний примус, затримувати людей та примусово доставляти їх до ТЦК.

Група помітила чоловіка, при цьому його особу на той момент не встановили, дані не перевірили та не з'ясували, чи існували законні підстави для обмеження його свободи. Побачивши військових, чоловік почав тікати та забіг до під'їзду багатоповерхівки. Один із учасників групи кинувся за ним, згодом до під'їзду зайшли ще троє.

Потерпілий схопився руками за металеві поручні. Тоді один із військовослужбовців розпилив йому в обличчя сльозогінний засіб. Чоловік почав сильно задихатися і не міг повноцінно дихати. Після цього група відтягнула його від поручнів, силоміць вивела з будинку та помістила до службового Renault Master. З матеріалів провадження також відомо, що чоловіка збиралися примусово доставити до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.

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Що відбувалося у службовому автомобілі

Насильство продовжилося і дорогою до ТЦК. Обвинувачений наказав потерпілому лягти на підлогу мікроавтобуса. Чоловік після застосування сльозогінного засобу кашляв, задихався, говорив про проблеми з диханням та просив припинити дії. Коли потерпілий сказав, що помирає, військовослужбовець відповів йому: "Не помираєш". Попри стан чоловіка, тиск не припинили.

Інший учасник групи вдарив чоловіка кулаком у тулуб та вимагав назвати прізвище, ім'я та по батькові. Згодом у потерпілого знайшли предмет, який обвинувачений сприйняв як сокиру. Після цього він завдав чоловікові ще кількох ударів ногою в тулуб та ображав його.

У вироку зазначено, що потерпілий після застосування сльозогінного засобу перебував у безпорадному стані, не міг нормально дихати та самостійно залишити автомобіль. Попри його прохання припинити насильство, фізичний і психологічний вплив продовжувався. Близько 19:11 чоловіка привезли на територію ТЦК.

Яке покарання призначив суд

У матеріалах справи йдеться, що 21 серпня військовослужбовець уклав із прокурором угоду про визнання винуватості та беззастережно визнав свою провину. Потерпілий також надав письмову згоду на укладення такої угоди.

За незаконне позбавлення волі та викрадення людини суд призначив п'ять років позбавлення волі. За катування представником держави — сім років ув'язнення та заборону протягом трьох років обіймати в підрозділах РТЦК та СП посади, пов'язані з мобілізаційними заходами, або займатися відповідною діяльністю.

За сукупністю злочинів менш суворе покарання поглинули більш суворим. Остаточно військовослужбовець отримав сім років позбавлення волі та трирічну заборону працювати у сфері мобілізаційних заходів. Пом'якшувальними обставинами суд визнав щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Обтяжувальних обставин не встановили.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі викрили дві групи оповіщення одного з районних ТЦК, до яких входили десять військовослужбовців. Слідчі задокументували 15 епізодів: чоловіків незаконно затримували, били, застосовували сльозогінний газ та силоміць доставляли до центру комплектування.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у червні на Одещині затримали шістьох працівників одного з районних ТЦК та трьох представників громадської організації. За даними слідства, військовозобов'язаних силоміць привозили до центру, незаконно утримували, били та залякували.

Згодом Новини.LIVE інформували, що кількість підозрюваних у цій справі зросла до 13. Ще чотирьом працівникам районного ТЦК повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі або викраденні людини із заподіянням фізичних страждань.