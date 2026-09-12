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Главная Одесса Похитил из подъезда и пытал мужчину: в Одессе приговорили сотрудника ТЦК

Похитил из подъезда и пытал мужчину: в Одессе приговорили сотрудника ТЦК

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12 сентября 2026 18:28
В Одессе военного признали виновным в пытках мужчины во время мобилизации
Подозреваемый в зале суда. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одессе военнослужащего ТЦК приговорили к лишения свободы за пытки и незаконное лишение свободы мужчины во время мобилизационных мероприятий. Потерпевшего силой вытащили из подъезда, применили слезоточивое средство, избивали в служебном автомобиле и отвезли в территориальный центр для прохождения ВЛК.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор Приморского районного суда Одессы от 7 сентября.

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Мужчину силой доставили в ТЦК

Согласно материалам дела, события произошли 2 мая 2026 года около 19:05 в Одессе. Тогда четверо военнослужащих из состава группы оповещения проводили мобилизационные мероприятия без участия сотрудников полиции. Суд отметил, что они не имели полномочий самостоятельно применять физическое принуждение, задерживать людей и принудительно доставлять их в ТЦК.

Группа заметила мужчину, при этом его личность на тот момент не установили, данные не проверили и не выяснили, существовали ли законные основания для ограничения его свободы. Увидев военных, мужчина начал убегать и забежал в подъезд многоэтажного дома. Один из участников группы бросился за ним, впоследствии в подъезд вошли еще трое.

Потерпевший ухватился руками за металлические поручни. Тогда один из военнослужащих распылил ему в лицо слезоточивое средство. Мужчина начал сильно задыхаться и не мог полноценно дышать. После этого группа оттащила его от поручней, силой вывела из дома и поместила в служебный Renault Master. Из материалов дела также известно, что мужчину собирались принудительно доставить в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии.

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Что происходило в служебном автомобиле

Насилие продолжилось и по дороге в ТЦК. Обвиняемый приказал потерпевшему лечь на пол микроавтобуса. Мужчина после применения слезоточивого средства кашлял, задыхался, говорил о проблемах с дыханием и просил прекратить действия. Когда потерпевший сказал, что умирает, военнослужащий ответил ему: "Не умираешь". Несмотря на состояние мужчины, давление не прекратили. 

Другой участник группы ударил мужчину кулаком в туловище и потребовал назвать фамилию, имя и отчество. Впоследствии у потерпевшего нашли предмет, который обвиняемый воспринял как топор. После этого он нанес мужчине ещё несколько ударов ногой в туловище и оскорблял его.

В приговоре указано, что потерпевший после применения слезоточивого средства находился в беспомощном состоянии, не мог нормально дышать и самостоятельно покинуть автомобиль. Несмотря на его просьбы прекратить насилие, физическое и психологическое воздействие продолжалось. Около 19:11 мужчину доставили на территорию ТЦК.

Какое наказание назначил суд

В материалах дела говорится, что 21 августа военнослужащий заключил с прокурором соглашение о признании вины и безоговорочно признал свою вину. Потерпевший также дал письменное согласие на заключение такого соглашения.

За незаконное лишение свободы и похищение человека суд назначил пять лет лишения свободы. За пытки со стороны представителя государства — семь лет лишения свободы и запрет в течение трех лет занимать в подразделениях РТЦК и СП должности, связанные с мобилизационными мероприятиями, или заниматься соответствующей деятельностью.

По совокупности преступлений менее строгое наказание было поглощено более строгим. В итоге военнослужащий получил семь лет лишения свободы и трехлетний запрет на работу в сфере мобилизационных мероприятий. Смягчающими обстоятельствами суд признал искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе разоблачили две группы оповещения одного из районных ТЦК, в состав которых входили десять военнослужащих. Следователи зафиксировали 15 эпизодов: мужчин незаконно задерживали, избивали, применяли слезоточивый газ и силой доставляли в центр комплектования.

Также Новини.LIVE писали, что в июне в Одесской области задержали шестерых сотрудников одного из районных ТЦК и троих представителей общественной организации. По данным следствия, военнообязанных силой доставляли в центр, незаконно удерживали, избивали и запугивали.

Впоследствии Новини.LIVE сообщили, что число подозреваемых по этому делу возросло до 13. Еще четырем сотрудникам районного ТЦК сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении человека с причинением физических страданий.

Одесса Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП судебные решения пытки
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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