В Одесі викрили групи ТЦК: задокументовано 15 епізодів катування

Вручення підозр працівникам ТЦК. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі викрили дві групи оповіщення ТЦК та СП, до яких входили десять військовослужбовців. Під час мобілізаційних заходів вони незаконно затримували людей, били їх, застосовували сльозогінний газ та силоміць доставляли до територіальних центрів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань та генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Незаконно затримували чоловіків

Порушення викрили працівники ДБР під час операції "Чесний призов" за сприяння командування Генерального штабу ЗСУ. Мовиться про дві групи оповіщення одного з районних ТЦК та СП. Загалом до їхнього складу входили десять військовослужбовців.

За даними слідства, протиправні дії тривали протягом кількох місяців. Під час мобілізаційних заходів чоловіків могли незаконно затримувати, застосовувати до них силу та сльозогінний газ, після чого примусово доставляти до ТЦК. ДБР задокументувало 15 таких епізодів. Водночас наразі встановлено щонайменше вісім потерпілих.

Збили автомобілем ТЦК

Один із зафіксованих випадків стався, коли чоловік намагався втекти від групи оповіщення. Військовослужбовці почали його переслідувати, а водій службового автомобіля ТЦК під час погоні наїхав на чоловіка. В іншому епізоді, про який повідомив Руслан Кравченко, чоловіка душили та били, після чого надягли на нього кайданки. Під погрозами від нього вимагали назвати пароль від мобільного телефону.

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Підозри працівникам ТЦК

Генеральний прокурор України також повідомив, що семеро з десяти підозрюваних були мобілізовані навесні 2025 року. Одразу після цього їх направили для проходження військової служби до одеського ТЦК.

Наразі десятьом військовослужбовцям повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та катуванні громадян. Усіх підозрюваних затримали. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Що відомо про перевірки ТЦК в Одесі

Зазначимо, що це розслідування стало вже не першим за останні місяці, у якому йдеться про ймовірне насильство під час мобілізаційних заходів на Одещині. У червні правоохоронці викрили в одному з районних ТЦК області групу, яку підозрюють у незаконному утриманні та катуванні військовозобов'язаних чоловіків. Тоді у справі фігурували шестеро працівників ТЦК та троє представників громадської організації. За даними слідства, чоловіків незаконно утримували, застосовували до них фізичне насильство та вимагали гроші. Усім дев'ятьом фігурантам повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. Саме після цієї справи Міністерство оборони заявило про службові перевірки у ТЦК та СП по всій Україні.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження через травмування собаки під час конфлікту між цивільними та військовослужбовцями ТЦК та СП. Інцидент стався 24 червня у Київському районі міста. Після звернення власниці тварину розшукали та повернули. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі поліцейські затримали 32-річного чоловіка, який увечері в неділю, 2 серпня, стріляв у бік співробітників РТЦК та СП. Унаслідок стрілянини постраждали четверо представників військкомату. Порушник, імовірно, відкрив вогонь із пістолета.