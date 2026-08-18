В Одессе разоблачили группы ТЦК: зафиксировано 15 эпизодов пыток

Вручение уведомлений о подозрении сотрудникам ТЦК. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе разоблачили две группы оповещения ТЦК и СП, в состав которых входили десять военнослужащих. В ходе мобилизационных мероприятий они незаконно задерживали людей, избивали их, применяли слезоточивый газ и силой доставляли в территориальные центры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований и генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Незаконно задерживали мужчин

Нарушения раскрыли сотрудники ГБР в ходе операции "Честный призыв" при содействии командования Генерального штаба ВСУ. Речь идет о двух группах оповещения одного из районных ТЦК и СП. Всего в их состав входили десять военнослужащих.

По данным следствия, противоправные действия продолжались в течение нескольких месяцев. Во время мобилизационных мероприятий мужчин могли незаконно задерживать, применять к ним силу и слезоточивый газ, после чего принудительно доставлять в ТЦК. ГБР зафиксировало 15 таких эпизодов. При этом на данный момент установлено как минимум восемь потерпевших.

Сбили автомобилем ТЦК

Один из зафиксированных случаев произошел, когда мужчина пытался скрыться от группы оповещения. Военнослужащие начали его преследовать, а водитель служебного автомобиля ТЦК во время погони наехал на мужчину. В другом эпизоде, о котором сообщил Руслан Кравченко, мужчину душили и избивали, после чего надели на него наручники. Под угрозами от него требовали назвать пароль от мобильного телефона.

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Подозрения в адрес сотрудников ТЦК

Генеральный прокурор Украины также сообщил, что семеро из десяти подозреваемых были мобилизованы весной 2025 года. Сразу после этого их направили для прохождения военной службы в одесский ТЦК.

В настоящее время десяти военнослужащим сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и пытках граждан. Все подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Что известно о проверках ТЦК в Одессе

Отметим, что это расследование стало уже не первым за последние месяцы, в котором речь идет о возможном насилии во время мобилизационных мероприятий в Одесской области. В июне правоохранители разоблачили в одном из районных ТЦК области группу, которую подозревают в незаконном удержании и пытках военнообязанных мужчин. Тогда в деле фигурировали шестеро сотрудников ТЦК и трое представителей общественной организации. По данным следствия, мужчин незаконно удерживали, применяли к ним физическое насилие и вымогали деньги. Всем девяти фигурантам сообщили о подозрении и избрали меры пресечения. Именно после этого дела Министерство обороны заявило о служебных проверках в ТЦК и СП по всей Украине.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе полиция возбудила уголовное дело в связи с травмированием собаки во время конфликта между гражданскими лицами и военнослужащими ТЦК и СП. Инцидент произошел 24 июня в Киевском районе города. После обращения владелицы животное разыскали и вернули. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе полицейские задержали 32-летнего мужчину, который вечером в воскресенье, 2 августа, стрелял в сторону сотрудников РТЦК и СП. В результате стрельбы пострадали четверо представителей военкомата. Нарушитель, по всей видимости, открыл огонь из пистолета.