В Одесі та Миколаєві перевірять ТЦК після гучних скандалів

Затримання робітників ТЦК. Фото ілюстративне: кадр з відео

Міністерство оборони проведе комплексні перевірки територіальних центрів комплектування в Одесі та Миколаєві. Одночасно у відомстві готують реформу всієї системи ТЦК, яку найближчим часом планують винести на розгляд уряду.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заступника міністра оборони Василя Шкуракова.

Перевірки в ТЦК

За словами Василя Шкуракова, рішення про проведення перевірок уже ухвалене. Водночас аналогічна робота триває і в Уманському ТЦК, де керівника вже перевели на іншу посаду.

"Сьогодні вже прийнято рішення щодо перевірки Миколаївського та Одеського ТЦК — комплексну перевірку цих двох органів. Що стосується Уманського ТЦК, то там також ведуться роботи. Сьогодні керівник ТЦК переведений на іншу роботу", — повідомив він.

Реакція на звернення громадян

Заступник міністра оборони також наголосив, що реагують на звернення громадян щодо можливих порушень з боку працівників територіальних центрів комплектування. Зокрема, йдеться про незаконне вилучення мобільних телефонів та випадки приниження людської гідності.

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"Щодо телефонів — це неприпустимо. Ми безпосередньо всі випадки забирання телефонів або приниження гідності вивчаємо", — додав Василя Шкураков.

Також він повідомив, що ведеться окремий облік звернень народних депутатів та громадських організацій, аби оперативніше реагувати на проблемні ситуації. Паралельно готуються зміни до роботи територіальних центрів комплектування, які мають змінити принципи функціонування всієї системи.

"Реформа буде, вона готується і найближчим часом також планується представлення її на уряді", — заявив Василь Шкураков.

Скандали з ТЦК в Одесі

Як повідомляли Новини.LIVE, одеський ТЦК останнім часом неодноразово опинявся у центрі гучних скандалів. У червні правоохоронці викрили в одному з районних ТЦК області групу посадовців, яких підозрюють в організації незаконного утримання та катування військовозобов’язаних чоловіків. За даними слідства, у справі фігурують шестеро працівників ТЦК та троє представників громадської організації — усім їм повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. Саме після цього Міністерство оборони заявило про необхідність проведення службових перевірок у всіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Скандал з ТЦК і собакою в Одесі

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі розгорівся скандал через жорстоке поводження з собакою. Місцеві зоозахисники заявили про травмування пса, якого нібито ТЦК відібрали у власника під час мобілізаційних заходів. За інформацією організації Animal SOS Odessa, інцидент трапився після того, як власник тварини втік від ТЦК. Військовослужбовці забрали собаку, а згодом її знайшли в іншому районі міста. Тварина має переламані лапи та численні травми. Після інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною.

Водночас власниця тварини показала його стан на відео й розповіла власну версію подій. Одеситка стверджує, що чоловіка атакували люди у військовій формі, які не представилися і не перевіряли документи.