В Одессе и Николаеве проведут проверку ТЦК после громких скандалов

Задержание работников ТЦК. Фото иллюстративное: кадр из видео

Министерство обороны проведет комплексные проверки территориальных центров комплектования в Одессе и Николаеве. Одновременно в ведомстве готовят реформу всей системы ТЦК, которую в ближайшее время планируют вынести на рассмотрение правительства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заместителя министра обороны Василия Шкуракова.

Проверки в ТЦК

По словам Василия Шкуракова, решение о проведении проверок уже принято. В то же время аналогичная работа продолжается и в Уманском ТЦК, где руководителя уже перевели на другую должность.

"Сегодня уже принято решение о проверке Николаевского и Одесского ТЦК — комплексная проверка этих двух органов. Что касается Уманского ТЦК, то там также ведутся работы. Сегодня руководитель ТЦК переведен на другую должность", — сообщил он.

Реакция на обращения граждан

Заместитель министра обороны также подчеркнул, что реагируют на обращения граждан относительно возможных нарушений со стороны сотрудников территориальных центров комплектования. В частности, речь идет о незаконном изъятии мобильных телефонов и случаях унижения человеческого достоинства.

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"Что касается телефонов — это недопустимо. Мы непосредственно изучаем все случаи изъятия телефонов или унижения достоинства", — добавил Василий Шкураков.

Также он сообщил, что ведется отдельный учет обращений народных депутатов и общественных организаций, чтобы оперативнее реагировать на проблемные ситуации. Параллельно готовятся изменения в работе территориальных центров комплектования, которые должны изменить принципы функционирования всей системы.

"Реформа будет, она готовится, и в ближайшее время также планируется ее представление на заседании правительства", — заявил Василий Шкураков.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Как сообщали Новини.LIVE, одесский ТЦК в последнее время неоднократно оказывался в центре громких скандалов. В июне правоохранители разоблачили в одном из районных ТЦК области группу должностных лиц, которых подозревают в организации незаконного удержания и пыток военнообязанных мужчин. По данным следствия, в деле фигурируют шесть сотрудников ТЦК и трое представителей общественной организации — всем им было предъявлено подозрение и избраны меры пресечения. Именно после этого Министерство обороны заявило о необходимости проведения служебных проверок во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Скандал с ТЦК и собакой в Одессе

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе разгорелся скандал из-за жестокого обращения с собакой. Местные зоозащитники заявили о травмировании пса, которого якобы ТЦК отобрали у владельца во время мобилизационных мероприятий. По информации организации Animal SOS Odessa, инцидент произошел после того, как владелец животного сбежал от ТЦК. Военнослужащие забрали собаку, а впоследствии её нашли в другом районе города. У животного переломы лап и многочисленные травмы. После инцидента полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

В то же время владелица животного запечатлела его состояние на видео и рассказала свою версию событий. Одесситка утверждает, что на её мужа напали люди в военной форме, которые не представились и не проверяли документы.