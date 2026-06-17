Скандал в Одеському ТЦК: що відомо про перевірки по всій Україні

Працівники ТЦК. Фото: РУ Сил ТрО "Схід"

У Міністерстві оборони України заявили про проведення службових перевірок у всіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Таке рішення ухвалили після резонансних подій, що сталися в Одеській області.

Про це повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік, передає Новини.LIVE.

Міноборони перевірить усі ТЦК після скандалу на Одещині

За його словами, через інциденти в одному з ТЦК Одещини було проведено термінову нараду за участю Командування Сухопутних військ.

"Будь-яке насильство, порушення прав людини та приниження людської гідності щодо громадян є категорично неприпустимими", — наголосив Банік.

За результатами наради було ухвалено рішення провести службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

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Також у Міноборони заявили, що звернення громадян щодо можливих фактів незаконного утримання, насильства, перевищення службових повноважень та інших порушень розглядатимуть максимально ретельно.

Цитата Мстислава Баніка. Фото: Новини.LIVE

У відомстві запевнили, що на подібні випадки реагуватимуть оперативно, а всі встановлені факти порушень отримають належну правову оцінку.

Нагадаємо, напередодні Державне бюро розслідувань повідомило про викриття групи працівників ТЦК та представників громадської організації в Одеській області.

За даними слідства, фігурантів підозрюють у незаконному утриманні чоловіків, побиттях, психологічному тиску, вимаганні грошей та насильницьких діях сексуального характеру.

Наразі дев'ятьом підозрюваним уже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії у справі тривають.

Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі завершили досудове розслідування щодо п’ятьох осіб, яких підозрюють у незаконному отриманні грошей від військовозобов’язаних за сприяння у вирішенні питань, пов’язаних із мобілізацією. Серед фігурантів справи — троє працівників одного з районних ТЦК та СП, а також керівник і представник громадської організації.

Новини.LIVE інформували, що в Одеській області правоохоронці викрили групу осіб, яку підозрюють у незаконному утриманні та жорстокому поводженні з військовозобов’язаними. Серед затриманих — шестеро працівників районного ТЦК та СП і троє представників громдської організації.