Скандал в Одесском ТЦК: что известно о проверках по всей Украине

Сотрудники ТЦК. Фото: РУ Сил ТрО «Восток»

В Министерстве обороны Украины заявили о проведении служебных проверок во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Такое решение было принято после резонансных событий, произошедших в Одесской области.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Мстислав Баник, передает Новини.LIVE.

Минобороны проверит все ТЦК после скандала в Одесской области

По его словам, в связи с инцидентами в одном из ТЦК Одесской области было проведено экстренное совещание с участием Командования Сухопутных войск.

"Любое насилие, нарушение прав человека и унижение человеческого достоинства в отношении граждан категорически недопустимы", — подчеркнул Баник.

По итогам совещания было принято решение провести служебные проверки во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

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Также в Минобороны заявили, что обращения граждан относительно возможных фактов незаконного удержания, насилия, превышения служебных полномочий и других нарушений будут рассматриваться максимально тщательно.

Цитата Мстислава Баника. Фото: Новини.LIVE

В ведомстве заверили, что на подобные случаи будут реагировать оперативно, а все установленные факты нарушений получат надлежащую правовую оценку.

Напомним, накануне Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении группы сотрудников ТЦК и представителей общественной организации в Одесской области.

По данным следствия, фигурантов подозревают в незаконном удержании мужчин, избиениях, психологическом давлении, вымогательстве денег и насильственных действиях сексуального характера.

В настоящее время в отношении девяти подозреваемых уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следственные действия по делу продолжаются.

Новини.LIVE сообщали, что в Одессе завершили досудебное расследование в отношении пяти человек, которых подозревают в незаконном получении денег от военнообязанных за содействие в решении вопросов, связанных с мобилизацией. Среди фигурантов дела — трое сотрудников одного из районных ТЦК и СП, а также руководитель и представитель общественной организации.

Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области правоохранители разоблачили группу лиц, подозреваемых в незаконном удержании и жестоком обращении с военнообязанными. Среди задержанных — шестеро сотрудников районного ТЦК и СП и трое представителей общественной организации.