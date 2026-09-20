В Одесі військового засудили до 7 років за катування під час мобілізації

Працівники ТЦК тягнуть чоловіка в бус. Фото: кадр з відео

В Одесі військовослужбовця засудили за катування та незаконне позбавлення волі чоловіків під час мобілізаційних заходів. Суд встановив два епізоди, під час яких людей без законних підстав силоміць саджали до службового мікроавтобуса та везли до ТЦК. Одного з потерпілих дорогою били й залякували.

Про це йдеться у вироку Приморського районного суду Одеси від 16 вересня, передає Новини.LIVE.

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Чоловіка схопили біля Київського ринку

Згідно з матеріалами справи, засуджений проходив військову службу та був відряджений для участі у мобілізаційних заходах в Одесі. Він входив до групи оповіщення, яка працювала без поліцейських. Як зазначив суд, її учасники не мали повноважень самостійно затримувати людей та примусово доставляти їх до ТЦК. Одна з силових мобілізацій сталася уранці 13 квітня біля Київського ринку на проспекті Князя Ярослава Мудрого. Чоловіка без законних підстав силоміць посадили до службового Renault Master та повезли до територіального центру.

У цій самій групі перебував військовослужбовець, якому Приморський районний суд Одеси виніс окремий вирок днем раніше. Саме за участь у цьому та інших епізодах його засудили до п'яти років і одного місяця позбавлення волі.

Під час поїздки нинішній засуджений разом з іншим учасником групи застосовував до чоловіка насильство. За матеріалами суду, він бив потерпілого руками, ногами та палицею по голові, обличчю й тулубу, вимагав назвати персональні дані та надати інформацію про інших осіб призовного віку. Також фігурант справи погрожував чоловікові подальшим сексуальним насильством. Один з учасників групи знімав те, що відбувалося в автомобілі, на телефон та погрожував прострелити потерпілому ногу у разі непокори, після чого його доставили до ТЦК.

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Ще одного чоловіка переслідували на Генуезькій

Інший епізод стався 10 квітня близько 22:25 на вулиці Генуезькій. Вищезазначені працівники ТЦК почали переслідувати чоловіка, а один з учасників групи розпилив йому в обличчя сльозогінний засіб. Коли потерпілий почав задихатися, його силоміць посадили до Renault Master. Дорогою він продовжував задихатися та зрештою знепритомнів. Потерпілого в такому стані доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.

Суд призначив сім років

На відміну від військовослужбовця, якому вирок винесли 15 вересня лише за незаконне позбавлення волі та викрадення людей, цього учасника групи суд визнав винним також у катуванні. Він уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, на яку погодилися потерпілі. За незаконне позбавлення волі та викрадення людини суд призначив п'ять років позбавлення волі, а за катування — сім років. За сукупністю злочинів остаточне покарання становить сім років ув'язнення. Також протягом трьох років він не матиме права працювати у підрозділах РТЦК та СП на посадах, пов'язаних із мобілізаційними заходами.

Насильство під час мобілізації в Одесі

Обидва вироки стосуються епізодів, які стали частиною ширшого розслідування щодо дій груп оповіщення в Одесі. Новини.LIVE писали, що ще 16 червня ДБР повідомило про викриття групи, учасників якої підозрювали в незаконному доставленні, утриманні, побитті та залякуванні військовозобов'язаних. Тоді слідство повідомляло про шістьох працівників районного ТЦК та трьох представників громадської організації. Фігурантам обрали тримання під вартою без можливості внесення застави.

Розслідування на цьому не завершилося. 12 серпня ДБР повідомило про підозру ще чотирьом працівникам районного ТЦК. За даними слідства, йшлося про незаконне утримання громадян та застосування до них насильства під час мобілізаційних заходів.

Через кілька днів ДБР оприлюднило результати ще одного етапу розслідування. 18 серпня правоохоронці заявили про викриття двох груп оповіщення одного з районних ТЦК та СП на Одещині, до яких входили десять військовослужбовців. Слідчі на той момент задокументували 15 епізодів насильства: за версією ДБР, до людей застосовували силу, їх били, використовували сльозогінний газ та примусово доставляли до ТЦК.

При цьому нинішні вироки не є першими судовими рішеннями у справах, пов’язаних із цими подіями. Так, Новини.LIVE раніше писали, що в Одесі ще одного військовослужбовця ТЦК засудили до ув'язнення за катування та незаконне позбавлення волі чоловіка під час мобілізаційних заходів. Потерпілого силоміць витягли з під'їзду, застосували сльозогінний засіб, били у службовому автомобілі та повезли до територіального центру для проходження ВЛК.