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Главная Одесса Избивал в бусе и запугивал насилием: в Одессе вынесли приговор работнику ТЦК

Избивал в бусе и запугивал насилием: в Одессе вынесли приговор работнику ТЦК

Ua ru
20 сентября 2026 11:37
В Одессе военного приговорили к 7 годам за пытки во время мобилизации
Сотрудники ТЦК затаскивают мужчину в микроавтобус. Фото: кадр из видео

В Одессе военнослужащего приговорили за пытки и незаконное лишение свободы мужчин в ходе мобилизационных мероприятий. Суд установил два эпизода, в ходе которых людей без законных оснований силой сажали в служебный микроавтобус и везли в ТЦК. Одного из потерпевших по дороге избивали и запугивали.

Об этом говорится в приговоре Приморского районного суда Одессы от 16 сентября, передает Новини.LIVE.

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Мужчину задержали возле Киевского рынка

Согласно материалам дела, осужденный проходил военную службу и был направлен для участия в мобилизационных мероприятиях в Одессе. Он входил в группу оповещения, которая работала без полицейских. Как отметил суд, её участники не имели полномочий самостоятельно задерживать людей и принудительно доставлять их в ТЦК. Одна из силовых мобилизаций произошла утром 13 апреля возле Киевского рынка на проспекте Князя Ярослава Мудрого. Мужчину без законных оснований силой посадили в служебный Renault Master и отвезли в территориальный центр.

В этой же группе находился военнослужащий, которому Приморский районный суд Одессы вынес отдельный приговор днем ранее. Именно за участие в этом и других эпизодах его приговорили к пяти годам и одному месяцу лишения свободы.

Во время поездки нынешний осужденный вместе с другим участником группы применял к мужчине насилие. Согласно материалам суда, он избивал потерпевшего руками, ногами и палкой по голове, лицу и туловищу, требовал назвать личные данные и предоставить информацию о других лицах призывного возраста. Также фигурант дела угрожал мужчине дальнейшим сексуальным насилием. Один из участников группы снимал происходящее в автомобиле на телефон и угрожал прострелить потерпевшему ногу в случае неповиновения. Все это время мужчина не мог самостоятельно покинуть автомобиль, после чего его доставили в ТЦК.

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Еще одного мужчину преследовали на Генуэзской

Другой эпизод произошел 10 апреля около 22:25 на улице Генуэзской. Вышеупомянутые сотрудники ТЦК начали преследовать мужчину, а один из участников группы распылил ему в лицо слезоточивое средство. Когда пострадавший начал задыхаться, его силой посадили в Renault Master. По дороге он продолжал задыхаться и в конце концов потерял сознание. Пострадавшего в таком состоянии доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии.

Суд назначил семь лет

В отличие от военнослужащего, которому 15 сентября вынесли приговор только за незаконное лишение свободы и похищение людей, этого участника группы суд признал виновным также в пытках. Он заключил с прокурором соглашение о признании вины, на которое согласились потерпевшие. За незаконное лишение свободы и похищение человека суд назначил пять лет лишения свободы, а за пытки — семь лет. По совокупности преступлений окончательное наказание составляет семь лет лишения свободы. Также в течение трех лет он не будет иметь права работать в подразделениях РТЦК и СП на должностях, связанных с мобилизационными мероприятиями.

Насилие во время мобилизации в Одессе

Оба приговора касаются эпизодов, которые стали частью более широкого расследования в отношении действий групп оповещения в Одессе. Новини.LIVE сообщали, что еще 16 июня ГБР сообщило о разоблачении группы, участников которой подозревали в незаконной доставке, удержании, избиении и запугивании военнообязанных. Тогда следствие сообщало о шести сотрудниках районного ТЦК и трех представителях общественной организации. Фигурантам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности освобождения под залог.

Расследование на этом не закончилось. 12 августа ГБР сообщило о подозрении ещё четырём сотрудникам районного ТЦК. По данным следствия, речь шла о незаконном удержании граждан и применении к ним насилия во время мобилизационных мероприятий.

Через несколько дней ГБР обнародовало результаты еще одного этапа расследования. 18 августа правоохранители заявили о разоблачении двух групп оповещения одного из районных ТЦК и СП в Одесской области, в состав которых входили десять военнослужащих. Следователи на тот момент зафиксировали 15 эпизодов насилия: по версии ГБР, к людям применяли силу, их избивали, использовали слезоточивый газ и принудительно доставляли в ТЦК.

При этом нынешние приговоры не являются первыми судебными решениями по делам, связанным с этими событиями. Так, Новини.LIVE ранее сообщали, что в Одессе еще одного военнослужащего ТЦК приговорили к тюремному заключению за пытки и незаконное лишение свободы мужчины во время мобилизационных мероприятий. Потерпевшего силой вытащили из подъезда, применили слезоточивое средство, избивали в служебном автомобиле и отвезли в территориальный центр для прохождения ВВК.

избиение Одесская область издевательства Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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