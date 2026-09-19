В Одесі працівника ТЦК засуджено до 5 років ув’язнення за насильницьку мобілізацію чоловіків

Співробітник ТЦК спілкується з чоловіком. Ілюстративне фото: кадр із відео

Приморський районний суд Одеси виніс вирок військовослужбовцю одного з районних ТЦК та СП, який брав участь у незаконному силовому затриманні трьох військовозобов’язаних. Чоловіків доставляли у службовому автомобілі без участі співробітників поліції. Під час інциденту до них застосовували фізичне насильство, газ та погрози.

Суд призначив обвинуваченому п’ять років позбавлення волі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень.

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Подробиці справи

Згідно з матеріалами справи, у затриманих не перевіряли документи та не встановлювали наявність законних підстав для обмеження їхньої свободи або подальшого доставляння. Один із чоловіків після застосування сльозогінного газу втратив свідомість. Інших потерпілих били руками та палицею, зокрема по голові, хапали за шию та притискали до підлоги автомобіля. Також щодо чоловіків лунали погрози подальшого насильства, зокрема сексуального.

Що встановив суд

У матеріалах справи зазначено, що події відбувалися без участі поліції, яка у передбачених законом випадках уповноважена здійснювати адміністративне затримання та доставку порушників. Обвинувачений визнав свою провину та уклав з прокуратурою угоду про визнання вини. Суд затвердив угоду та призначив йому п’ять років позбавлення волі.

Таким чином, йдеться про судовий вирок за дії, кваліфіковані як незаконне позбавлення волі або викрадення людини в рамках мобілізаційних заходів.

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