На в.о. мера Одеси склали протокол після сесії міськради через мову

В.о. мера Одеси Ігор Коваль. Фото: Одеська міська рада

Мовні скандали в Одесі виникають не вперше. Цього разу протокол склали на в.о. мера Ігоря Коваля після засідання міськради, де мали розглянути мораторій на російськомовний культурний продукт. Під час сесії батько загиблого військового виступив російською, а його промову українською не переклали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на представницю Уповноваженого із захисту державної мови Анну Неруш.

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Порушення закону

8 липня під час пленарного засідання Одеської міської ради слово надали батькові загиблого військовослужбовця. Він виступив російською мовою. Переклад його виступу українською не забезпечили. Оскільки засідання вів в.о. міського голови Ігор Коваль, протокол склали саме щодо нього. Посадовцю винесли попередження через недотримання вимог мовного законодавства.

"Ця ситуація — не про мову "патріотизму", а про свідоме або несвідоме нехтування міською радою вимогами Закону, яке і призводить до різного роду маніпуляцій", — зазначила Неруш.

Що було на сесії

Важливо, що мовний інцидент стався в день, коли міськрада мала розглянути питання про запровадження в Одесі мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту.

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Питання мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту в Одесі, за словами Неруш, досі не вирішене. Саме цей контекст супроводжував засідання, на якому і стався мовний інцидент.

Інші скандали

Зазначимо, раніше порушення зафіксували під час засідання Буджацької селищної ради на Одещині. Хоча загалом сесія проходила українською, окремі запитання та коментарі учасники виголошували російською. У результаті на селищного голову, двох посадовців ради та трьох депутатів склали шість протоколів за порушення мовного законодавства.

Порушення виявила представниця Уповноваженого із захисту державної мови Анна Неруш під час моніторингу засідань місцевих рад області. У своїх поясненнях посадовці та депутати посилалися на багатонаціональність громади й особливості мовного середовища регіону. Водночас Неруш зазначила, що це не є підставою для використання російської мови під час роботи органу місцевого самоврядування.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час перевірки театру "Маски" представники Уповноваженої із захисту державної мови склали чотири протоколи про адміністративні правопорушення. Порушення стосувалися обслуговування відвідувачів російською мовою, продажу книжок російською, російськомовного контенту в соцмережах і трьох вивісок недержавною мовою.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі під час онлайн-уроку викладач без попередження почав пояснювати матеріал не лише англійською, а й російською мовою. Згодом з’ясувалося, що таке рішення ухвалили через дитину з Росії, яка не розуміє української. Водночас у групі навчалися семеро україномовних дітей. Мати учениці наголосила, що українська є державною мовою освітнього процесу, а дублювання матеріалу російською без згоди батьків є неприйнятним.