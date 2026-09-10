Російська мова на сесії Буджацької ради: шість протоколів

Планетарна нарада Буджацької селищної ради. Фото ілюстративне: Буджацька селищна рада/Facebook

Мовні скандали на Одещині виникають досить часто. Порушення зафіксували під час засідання Буджацької селищної ради. Частину сесії голова громади, посадовці та депутати говорили російською. У результаті на них склали шість протоколів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Уповноваженого із захисту державної мови.

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Хто отримав протоколи

Порушення зафіксувала представниця Уповноваженого із захисту державної мови Анна Неруш. Вона проводила моніторинг засідань місцевих рад Одеської області. Протоколи склали за порушення вимог статті 12 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Вони стосуються селищного голови, двох посадовців ради та трьох депутатів.

Що відбувалося на сесії

Загалом засідання Буджацької селищної ради проходило українською мовою. Водночас окремі запитання та коментарі учасники виголошували російською. Після перевірки майже всі посадовці у своїх поясненнях посилалися на багатонаціональність громади. Вони вказували на особливості мовного середовища регіону.

Що відповіла мовна омбудсменка

Анна Неруш наголосила, що багатонаціональний склад громади не дає підстав використовувати російську під час роботи органу місцевого самоврядування.

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"На пленарному засіданні звучала не болгарська та не гагаузька мова. Звучала російська. І це наслідок не "багатонаціональності". Це наслідок багаторічного зросійщення, що є проблемою далеко не лише Болградського району. І з цим потрібно працювати", — зазначила вона.

Що загрожує

Складання протоколу ще не означає автоматичного штрафу. Це документ, у якому фіксують факт адміністративного правопорушення. За порушення мовного законодавства може бути винесено попередження або накладено штраф від 3400 до 6800 гривень. Якщо таке порушення вчинять повторно протягом року, штраф становитиме від 8500 до 11 900 гривень.

Мовні суперечки в Одесі

Зазначимо, раніше артист Олег Філімонов назвав дискусії щодо мови надуманими та недоречними, оскільки вони лише роз'єднують містян і відволікають увагу від важливих для міста питань. На його думку, варто шукати точки єднання, а не створювати додаткові причини для конфліктів. Філімонов також наголошував, що не варто ділити людей за мовною чи релігійною ознакою.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час перевірки театру "Маски" представники Уповноваженої із захисту державної мови склали чотири протоколи про адміністративні правопорушення. Порушення стосувалися обслуговування відвідувачів російською мовою, продажу книжок російською, російськомовного контенту в соцмережах і трьох вивісок недержавною мовою.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі під час онлайн-уроку викладач без попередження почав пояснювати матеріал не лише англійською, а й російською мовою. Згодом з’ясувалося, що таке рішення ухвалили через дитину з Росії, яка не розуміє української. Водночас у групі навчалися семеро україномовних дітей. Мати учениці наголосила, що українська є державною мовою освітнього процесу, а дублювання матеріалу російською без згоди батьків є неприйнятним.