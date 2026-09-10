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Главная Одесса Языковой скандал на Одесчине: на депутатов сельсовета составили протоколы

Языковой скандал на Одесчине: на депутатов сельсовета составили протоколы

Ua ru
10 сентября 2026 11:18
Русский язык на заседании Буджацкого совета: шесть протоколов
Заседание Буджацкого поселкового совета. Фото иллюстративное: Буджацкий поселковый совет/Facebook

Языковые скандалы в Одесской области возникают довольно часто. Нарушения были зафиксированы во время заседания Буджацкого поселкового совета. Часть заседания председатель общины, должностные лица и депутаты вели на русском языке. В результате на них составили шесть протоколов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Уполномоченного по защите государственного языка.

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Кто получил протоколы

Нарушения зафиксировала представительница Уполномоченного по защите государственного языка Анна Неруш. Она проводила мониторинг заседаний местных советов Одесской области. Протоколы составили за нарушение требований статьи 12 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Они касаются главы поселка, двух должностных лиц совета и трех депутатов.

Что происходило на сессии

В целом заседание Буджацкого поселкового совета проходило на украинском языке. В то же время отдельные вопросы и комментарии участники высказывали на русском языке. После проверки почти все должностные лица в своих объяснениях ссылались на многонациональность общины. Они указывали на особенности языковой среды региона.

Что ответила языковой омбудсмен

Анна Неруш подчеркнула, что многонациональный состав общины не дает оснований использовать русский язык во время работы органа местного самоуправления.

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"На пленарном заседании звучал не болгарский и не гагаузский язык. Звучал русский язык. И это следствие не «многонациональности». Это следствие многолетнего русификации, что является проблемой далеко не только Болградского района. И с этим нужно работать", — отметила она.

Что грозит

Составление протокола еще не означает автоматического штрафа. Это документ, в котором фиксируется факт административного правонарушения. За нарушение языкового законодательства может быть вынесено предупреждение или наложен штраф от 3400 до 6800 гривен. Если такое нарушение совершат повторно в течение года, штраф составит от 8500 до 11 900 гривен.

Языковые споры в Одессе

Отметим, ранее артист Олег Филимонов назвал дискуссии о языке надуманными и неуместными, поскольку они лишь разъединяют горожан и отвлекают внимание от важных для города вопросов. По его мнению, следует искать точки соприкосновения, а не создавать дополнительные причины для конфликтов. Филимонов также подчеркивал, что не стоит делить людей по языковому или религиозному признаку.

Как сообщали Новини.LIVE, во время проверки театра «Маски» представители Уполномоченного по защите государственного языка составили четыре протокола об административных правонарушениях. Нарушения касались обслуживания посетителей на русском языке, продажи книг на русском языке, русскоязычного контента в соцсетях и трех вывесок на негосударственном языке.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе во время онлайн-урока преподаватель без предупреждения начал объяснять материал не только на английском, но и на русском языке. Впоследствии выяснилось, что такое решение было принято из-за ребенка из России, который не понимает украинского. При этом в группе учились семь украиноязычных детей. Мать ученицы подчеркнула, что украинский язык является государственным языком образовательного процесса, а дублирование материала на русском без согласия родителей недопустимо.

Одесса Одесская область языковой скандал Новости Одессы закон о языке
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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