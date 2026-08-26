Олег Філімонов висловився про мовні суперечки в Одесі

Олег Філімонов. Фото: Олег Філімонов/Facebook

Питання вибору мови в Одесі залишається досить гострим і часто стає причиною публічних суперечок. На думку Олега Філімонова, такі теми не допомагають місту долати важливі проблеми. Він вважає, що одеситів не варто розділяти за мовною чи релігійною ознакою. Натомість місту потрібні теми, які можуть об'єднувати людей.

Про це народний артист України розповів в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

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Мовні суперечки

Олег Філімонов різко висловився про обговорення мовного питання в Одесі. Він назвав такі суперечки недоречними та заявив, що вони лише роз'єднують людей.

"Мені прикро, що знаходяться люди, яким, як кажуть наші сусіди, по барабану, що відбувається у місті. Якісь надумані теми. Зокрема мовна. Я вважаю, що це ганьба", — сказав Філімонов.

За його словами, Одеса завжди була багатомовним і мультикультурним містом. Тому, на його думку, не варто створювати додаткові причини для конфліктів між містянами.

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Точки єднання

Філімонов наголосив, що в Одесі варто шукати те, що об'єднує людей, а не розділяє їх.

"Треба ж шукати якісь точки об'єднання. Навіщо роз'єднувати людей по мовному, по релігійному принципу. Я вважаю це недоцільним", — заявив він.

Таким чином, мовне питання, за словами Філімонова, не має ставати приводом для нового поділу в місті.

Мовні скандали в Одесі

Мовні суперечки в Одесі вже не вперше стають причиною скандалів. Зокрема, під час перевірки театру "Маски" представники Уповноваженої із захисту державної мови склали чотири протоколи про адміністративні правопорушення. Порушення стосувалися обслуговування відвідувачів російською мовою, продажу книжок російською, російськомовного контенту в соцмережах і трьох вивісок недержавною мовою.

Частину недоліків у театрі усунули ще під час перевірки. Це був не перший випадок порушення мовного законодавства в "Масках". У березні цього року за результатами попередньої перевірки театр оштрафували загалом на 17 тисяч гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі під час онлайн-уроку викладач без попередження почав пояснювати матеріал не лише англійською, а й російською мовою. Згодом з’ясувалося, що таке рішення ухвалили через дитину з Росії, яка не розуміє української. Водночас у групі навчалися семеро україномовних дітей. Мати учениці наголосила, що українська є державною мовою освітнього процесу, а дублювання матеріалу російською без згоди батьків є неприйнятним.

Також Новини.LIVE писали, що у нічному клубі "Ministerium", під час вечірки звучали пісні російських виконавців. Кадри з заходу опублікували самі відвідувачі. Подібні випадки в Одесі вже ставали підставою для перевірок з боку влади та правоохоронних органів.