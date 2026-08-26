Олег Филимонов высказался о языковых спорах в Одессе

Олег Филимонов. Фото: Олег Филимонов/Facebook

Вопрос выбора языка в Одессе остается достаточно острым и часто становится причиной публичных споров. По мнению Олега Филимонова, такие темы не помогают городу решать важные проблемы. Он считает, что одесситов не стоит разделять по языковому или религиозному признаку. Вместо этого городу нужны темы, которые могут объединять людей.

Об этом народный артист Украины рассказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

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Языковые споры

Олег Филимонов резко высказался об обсуждении языкового вопроса в Одессе. Он назвал такие споры неуместными и заявил, что они лишь разъединяют людей.

"Мне жаль, что есть люди, которым, как говорят наши соседи, наплевать на то, что происходит в городе. Какие-то надуманные темы. В частности, языковая. Я считаю, что это позор", — сказал Филимонов.

По его словам, Одесса всегда была многоязычным и мультикультурным городом. Поэтому, по его мнению, не стоит создавать дополнительные поводы для конфликтов между горожанами.

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Точки единения

Филимонов подчеркнул, что в Одессе стоит искать то, что объединяет людей, а не разделяет их.

"Нужно же искать какие-то точки объединения. Зачем разъединять людей по языковому, по религиозному принципу. Я считаю это нецелесообразным", — заявил он.

Таким образом, языковой вопрос, по словам Филимонова, не должен становиться поводом для нового раскола в городе.

Языковые скандалы в Одессе

Языковые споры в Одессе уже не впервые становятся причиной скандалов. В частности, во время проверки театра «Маски» представители Уполномоченного по защите государственного языка составили четыре протокола об административных правонарушениях. Нарушения касались обслуживания посетителей на русском языке, продажи книг на русском языке, русскоязычного контента в соцсетях и трех вывесок на негосударственном языке.

Часть недостатков в театре устранили еще во время проверки. Это был не первый случай нарушения языкового законодательства в «Масках». В марте этого года по результатам предыдущей проверки театр оштрафовали в общей сложности на 17 тысяч гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе во время онлайн-урока преподаватель без предупреждения начал объяснять материал не только на английском, но и на русском языке. Впоследствии выяснилось, что такое решение было принято из-за ребенка из России, который не понимает украинского. При этом в группе обучались семь украиноязычных детей. Мать ученицы подчеркнула, что украинский язык является государственным языком образовательного процесса, а дублирование материала на русском без согласия родителей недопустимо.

Также Новини.LIVE писали, что в ночном клубе «Ministerium» во время вечеринки звучали песни российских исполнителей. Кадры с мероприятия опубликовали сами посетители. Подобные случаи в Одессе уже становились поводом для проверок со стороны властей и правоохранительных органов.