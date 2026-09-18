В отношении и.о. мэра Одессы составили протокол после заседания горсовета из-за языка

И.о. мэра Одессы Игорь Коваль. Фото: Одесский городской совет

Языковые скандалы в Одессе возникают не впервые. На этот раз протокол был составлен в отношении и.о. мэра Игоря Коваля после заседания горсовета, на котором должен был рассматриваться мораторий на русскоязычные культурные продукты. Во время сессии отец погибшего военного выступил на русском языке, а его речь на украинском не перевели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на представительницу Уполномоченного по защите государственного языка Анну Неруш.

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Нарушение закона

8 июля во время пленарного заседания Одесского городского совета слово предоставили отцу погибшего военнослужащего. Он выступил на русском языке. Перевод его выступления на украинский язык не был обеспечен. Поскольку заседание вел и.о. городского головы Игорь Коваль, протокол составили именно в отношении него. Чиновнику вынесли предупреждение за несоблюдение требований языкового законодательства.

"Эта ситуация — не о языке "патриотизма", а о сознательном или бессознательном пренебрежении городским советом требованиями закона, что и приводит к разного рода манипуляциям", — отметила Неруш.

Что происходило на сессии

Важно, что языковой инцидент произошел в день, когда горсовет должен был рассмотреть вопрос о введении в Одессе моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

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Вопрос о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта в Одессе, по словам Неруш, до сих пор не решён. Именно этот контекст сопровождал заседание, на котором и произошёл языковой инцидент.

Другие скандалы

Отметим, что ранее нарушения были зафиксированы во время заседания Буджацкого поселкового совета в Одесской области. Хотя в целом сессия проходила на украинском языке, отдельные вопросы и комментарии участники высказывали на русском. В результате на главу поселка, двух должностных лиц совета и трех депутатов составили шесть протоколов за нарушение языкового законодательства.

Нарушения выявила представительница Уполномоченного по защите государственного языка Анна Неруш в ходе мониторинга заседаний местных советов области. В своих объяснениях чиновники и депутаты ссылались на многонациональность общины и особенности языковой среды региона. В то же время Неруш отметила, что это не является основанием для использования русского языка во время работы органа местного самоуправления.

Как сообщали Новини.LIVE, в ходе проверки театра «Маски» представители Уполномоченного по защите государственного языка составили четыре протокола об административных правонарушениях. Нарушения касались обслуживания посетителей на русском языке, продажи книг на русском языке, русскоязычного контента в соцсетях и трех вывесок на негосударственном языке.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе во время онлайн-урока преподаватель без предупреждения начал объяснять материал не только на английском, но и на русском языке. Впоследствии выяснилось, что такое решение было принято из-за ребенка из России, который не понимает украинского. При этом в группе учились семь украиноязычных детей. Мать ученицы подчеркнула, что украинский язык является государственным языком образовательного процесса, а дублирование материала на русском без согласия родителей неприемлемо.