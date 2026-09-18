В Одесі поліція затримала торговця автоматами та набоями

Правоохоронці документують зброю. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному продажу вогнепальної зброї та боєприпасів. Під час операції вилучили автомати й набої. Фігуранту вже повідомили про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід. Правоохоронці також встановлюють, звідки до нього надходила зброя.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Деталі затримання

Правоохоронці почали перевіряти інформацію про те, що в Одесі шукають покупців для незаконного продажу зброї. Під час розслідування поліцейські встановили особу продавця. Ним виявився 40-річний одесит, який пропонував покупцям автомати Калашнікова та набої до них.

Перший задокументований факт продажу стався раніше. Чоловік продав один автомат і 30 набоїв за 2200 доларів. Зброю та боєприпаси вилучили й направили на експертизу. Фахівці встановили, що автомат був справною бойовою вогнепальною зброєю, а набої — придатними до стрільби.

Згодом поліцейські домовилися з чоловіком про ще одну оборудку. Під час продажу трьох автоматів та 90 набоїв його затримали. За цю партію він отримав 6000 доларів.

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Що продав

Таким чином, чоловік встиг продати правоохоронцям чотири автомати та 120 набоїв за загальну суму 8200 доларів. Крім того, під час подальших слідчих дій у нього вилучили ще два автомати. Загалом правоохоронці отримали шість автоматів та понад сотню набоїв.

Що загрожує

Після затримання слідчі повідомили одеситу про підозру у незаконному носінні, зберіганні, придбанні та збуті вогнепальної зброї й бойових припасів. Йдеться про ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, яка передбачає до семи років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Тим часом правоохоронці продовжують з'ясовувати, звідки чоловік отримував зброю та якими були канали її надходження.

Інші оборудки зі зброєю

Раніше, в Одеському районі правоохоронці затримали 38-річного жителя Авангардівської громади під час продажу боєприпасів. Чоловік зустрівся з покупцем просто на вулиці та продав йому два корпуси ручних осколкових гранат різних типів із запалами. За небезпечний "товар" він отримав 100 доларів. Після затримання поліцейські вилучили боєприпаси та гроші й направили гранати на експертизу.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів без відповідного дозволу. За цією статтею йому загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють, звідки він отримав гранати.

Як повыдомляли Новини.LIVE, на Одещині правоохоронці також викрили схему продажу зброї з фронту. За даними поліції, п’ятеро військових виносили боєприпаси зі складів підрозділу та збували їх, інколи відправляючи поштою або перевозячи особисто. Останню партію вони намагалися замаскувати, перевозячи в автомобілі швидкої допомоги, де їх і затримали.

Також Новини.LIVE писали, що суд в Одеській області оголосив вирок військовослужбовцю, який під час служби викрав зброю та самовільно залишив підрозділ. Слідство вважає, що далі він зібрав озброєну групу й готував напад заради грошей, а один із епізодів закінчився жорстким побиттям водія.