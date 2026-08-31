На Одещині військова кинула три бойові гранати сусідам

Граната, яку кинули у двір. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

У Теплодарі Одеського району 30-річна військовослужбовиця кинула у двір сусідів три бойові гранати. Жінка була п’яною та зробила це хуліганських мотивів. Один зі снарядів вибухнув. На щастя, люди не постраждали, лише пошкоджено паркан.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Реклама

Деталі інциденту

Подія сталася вдень наприкінці минулого тижня у Теплодарі Одеського району. За даними слідства, 30-річна військовослужбовиця, яка перебуває у статусі СЗЧ, була у стані алкогольного сп’яніння. Жінка, як встановили слідчі, з хуліганських мотивів кинула з другого поверху приватного будинку у напрямку подвір’я сусідів три бойові гранати. Одна з них вибухнула. Люди не постраждали, однак уламками пошкодило паркан.

Військова, яку затримали. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Обстеження території

На місці працювали слідчі та поліцейські, а також вибухотехніки. Правоохоронці вилучили залишки гранати, яка вибухнула, та інші боєприпаси. Їх направили на експертизу. Жінку затримали.

Що загрожує

Після збору доказів слідчі повідомили їй про підозру за незаконне придбання, носіння та зберігання бойових припасів, а також за хуліганство із застосуванням заздалегідь заготовленого предмета.

Читайте також:

За цими статтями їй може загрожувати до семи років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

Оборудки зі зброєю

Зазначимо, раніше в Одеському районі поліцейські затримали 38-річного жителя Авангардівської громади, якого підозрюють у продажу бойових припасів. Чоловіка викрили під час зустрічі з покупцем, якому він просто на вулиці продав два корпуси ручних осколкових гранат різних типів із запалами за 100 доларів.

Після затримання правоохоронці вилучили гранати та отримані за них гроші. За попередніми висновками, боєприпаси є вибуховими пристроями промислового виробництва. Їх направили на експертизу. Чоловіку повідомили про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та збуті боєприпасів. Йому загрожує до семи років ув’язнення. Правоохоронці також встановлюють походження гранат.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині військовослужбовця підозрюють у розкраданні техніки для оборони. Він продавав безпілотники та обладнання, яке мало використовуватися для захисту південного регіону. Частину техніки здали до ломбарду, іншу — продали за заниженою ціною.

Також Новини.LIVE писали, що суд в Одеській області оголосив вирок військовослужбовцю, який під час служби викрав зброю та самовільно залишив підрозділ. Слідство вважає, що далі він зібрав озброєну групу й готував напад заради грошей, а один із епізодів закінчився жорстким побиттям водія.