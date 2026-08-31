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Главная Одесса На Одесчине военнослужащая бросила во двор соседей три гранаты

На Одесчине военнослужащая бросила во двор соседей три гранаты

Ua ru
31 августа 2026 12:48
В Одесской области военнослужащая бросила три боевые гранаты в соседей
Граната, брошенная во двор. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Теплодаре Одесского района 30-летняя военнослужащая бросила во двор соседей три боевые гранаты. Женщина была в нетрезвом состоянии и совершила это из хулиганских побуждений. Один из снарядов взорвался. К счастью, люди не пострадали, только поврежден забор.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Подробности инцидента

Инцидент произошел днем в конце прошлой недели в Теплодаре Одесского района. По данным следствия, 30-летняя военнослужащая, находящаяся в статусе СЗЧ, была в состоянии алкогольного опьянения. Женщина, как установили следователи, из хулиганских побуждений бросила со второго этажа частного дома в сторону двора соседей три боевые гранаты. Одна из них взорвалась. Люди не пострадали, однако осколками был поврежден забор.

На Одещині жінка кинула гранади у двір сусідів
Задержанная военнослужащая. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Осмотр территории

На месте работали следователи и полицейские, а также взрывотехники. Правоохранители изъяли остатки взорвавшейся гранаты и другие боеприпасы. Их направили на экспертизу. Женщину задержали.

Что грозит

После сбора доказательств следователи сообщили ей о подозрении в незаконном приобретении, ношении и хранении боеприпасов, а также в хулиганстве с применением заранее заготовленного предмета.

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По этим статьям ей может грозить до семи лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемой меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Сделки с оружием

Отметим, что ранее в Одесском районе полицейские задержали 38-летнего жителя Авангардовской общины, которого подозревают в продаже боеприпасов. Мужчину поймали во время встречи с покупателем, которому он прямо на улице продал два корпуса ручных осколочных гранат разных типов с запалами за 100 долларов.

После задержания правоохранители изъяли гранаты и полученные за них деньги. По предварительным выводам, боеприпасы являются взрывными устройствами промышленного производства. Их направили на экспертизу. Мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте боеприпасов. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Правоохранители также устанавливают происхождение гранат.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области военнослужащего подозревают в хищении техники для обороны. Он продавал беспилотники и оборудование, которое должно было использоваться для защиты южного региона. Часть техники сдали в ломбард, остальную — продали по заниженной цене.

Также Новини.LIVE писали, что суд в Одесской области вынес приговор военнослужащему, который во время службы похитил оружие и самовольно покинул подразделение. Следствие считает, что впоследствии он собрал вооруженную группу и готовил нападение ради денег, а один из эпизодов закончился жестоким избиением водителя.

полиция граната Одесская область Новости Одессы СОЧ задержание
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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