На Одещині торгували зброєю просто на вулиці: затримано ділка

Гранати на підлозі. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одеському районі затримали чоловіка, який торгував гранатами. Його викрили під час продажу боєприпасів просто на вулиці. За небезпечний "товар" він отримав 100 доларів. Тепер йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Продаж зброї

Поліцейські отримали інформацію про незаконний продаж боєприпасів і почали перевірку. У ході слідчих дій вони задокументували діяльність 38-річного жителя Авангардівської громади. Чоловіка затримали під час зустрічі з покупцем. Він продав два корпуси ручних осколкових гранат різних типів разом із запалами. Усе відбулося просто на вулиці. За ці предмети він отримав 100 доларів.

Після затримання правоохоронці вилучили боєприпаси та гроші. За попередніми висновками, це були справжні вибухові пристрої промислового виробництва. Їх направили на експертизу.

Що загрожує

Слідчі вже повідомили чоловіку про підозру у незаконному поводженні з бойовими припасами. Йдеться про придбання, зберігання та збут без дозволу. Йому загрожує до семи років ув’язнення. Наразі правоохоронці встановлюють, звідки саме він отримав гранати. Розслідування триває.

Інші оборудки зі зброєю

Зазначимо, раніше на Одещині правоохоронці також викрили схему продажу зброї з фронту. За даними поліції, п’ятеро військових виносили боєприпаси зі складів підрозділу та збували їх, інколи відправляючи поштою або перевозячи особисто. Останню партію вони намагалися замаскувати, перевозячи в автомобілі швидкої допомоги, де їх і затримали. Під час обшуків вилучили арсенал на понад 1,5 млн грн, а фігурантам оголосили підозри — їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомляли Новини.LIVE, суд в Одеській області оголосив вирок військовослужбовцю, який під час служби викрав зброю та самовільно залишив підрозділ. Слідство вважає, що далі він зібрав озброєну групу й готував напад заради грошей, а один із епізодів закінчився жорстким побиттям водія.

Також Новини.LIVE писали, на Одещині військовослужбовця підозрюють у розкраданні техніки для оборони. Він продавав безпілотники та обладнання, яке мало використовуватися для захисту південного регіону. Частину техніки здали до ломбарду, іншу — продали за заниженою ціною.