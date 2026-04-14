В Одесской области торговали оружием прямо на улице: задержан делец

Гранаты на полу. Фото иллюстративное: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесском районе задержали мужчину, который торговал гранатами. Его разоблачили во время продажи боеприпасов прямо на улице. За опасный "товар" он получил 100 долларов. Теперь ему грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Продажа оружия

Полицейские получили информацию о незаконной продаже боеприпасов и начали проверку. В ходе следственных действий они задокументировали деятельность 38-летнего жителя Авангардовской громады. Мужчину задержали во время встречи с покупателем. Он продал два корпуса ручных осколочных гранат разных типов вместе с запалами. Все произошло прямо на улице. За эти предметы он получил 100 долларов.

После задержания правоохранители изъяли боеприпасы и деньги. По предварительным выводам, это были настоящие взрывные устройства промышленного производства. Их направили на экспертизу.

Что грозит

Следователи уже сообщили мужчине о подозрении в незаконном обращении с боевыми припасами. Речь идет о приобретении, хранении и сбыте без разрешения. Ему грозит до семи лет заключения. Сейчас правоохранители устанавливают, откуда именно он получил гранаты. Расследование продолжается.

Другие сделки с оружием

Отметим, ранее в Одесской области правоохранители также разоблачили схему продажи оружия с фронта. По данным полиции, пятеро военных выносили боеприпасы со складов подразделения и сбывали их, иногда отправляя по почте или перевозя лично. Последнюю партию они пытались замаскировать, перевозя в автомобиле скорой помощи, где их и задержали. Во время обысков изъяли арсенал на более 1,5 млн грн, а фигурантам объявили подозрения - им грозит до 10 лет заключения.

Как сообщали Новини.LIVE, суд в Одесской области огласил приговор военнослужащему, который во время службы похитил оружие и самовольно покинул подразделение. Следствие считает, что дальше он собрал вооруженную группу и готовил нападение ради денег, а один из эпизодов закончился жестким избиением водителя.

Также Новини.LIVE писали, в Одесской области военнослужащего подозревают в хищении техники для обороны. Он продавал беспилотники и оборудование, которое должно было использоваться для защиты южного региона. Часть техники сдали в ломбард, другую — продали по заниженной цене.