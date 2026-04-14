Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине торговали оружием прямо на улице: задержан делец

На Одесчине торговали оружием прямо на улице: задержан делец

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 12:41
В Одесской области торговали оружием прямо на улице: задержан делец
Гранаты на полу. Фото иллюстративное: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесском районе задержали мужчину, который торговал гранатами. Его разоблачили во время продажи боеприпасов прямо на улице. За опасный "товар" он получил 100 долларов. Теперь ему грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Продажа оружия

Полицейские получили информацию о незаконной продаже боеприпасов и начали проверку. В ходе следственных действий они задокументировали деятельность 38-летнего жителя Авангардовской громады. Мужчину задержали во время встречи с покупателем. Он продал два корпуса ручных осколочных гранат разных типов вместе с запалами. Все произошло прямо на улице. За эти предметы он получил 100 долларов.

После задержания правоохранители изъяли боеприпасы и деньги. По предварительным выводам, это были настоящие взрывные устройства промышленного производства. Их направили на экспертизу.

Что грозит

Следователи уже сообщили мужчине о подозрении в незаконном обращении с боевыми припасами. Речь идет о приобретении, хранении и сбыте без разрешения. Ему грозит до семи лет заключения. Сейчас правоохранители устанавливают, откуда именно он получил гранаты. Расследование продолжается.

Читайте также:

Другие сделки с оружием

Отметим, ранее в Одесской области правоохранители также разоблачили схему продажи оружия с фронта. По данным полиции, пятеро военных выносили боеприпасы со складов подразделения и сбывали их, иногда отправляя по почте или перевозя лично. Последнюю партию они пытались замаскировать, перевозя в автомобиле скорой помощи, где их и задержали. Во время обысков изъяли арсенал на более 1,5 млн грн, а фигурантам объявили подозрения - им грозит до 10 лет заключения.

Как сообщали Новини.LIVE, суд в Одесской области огласил приговор военнослужащему, который во время службы похитил оружие и самовольно покинул подразделение. Следствие считает, что дальше он собрал вооруженную группу и готовил нападение ради денег, а один из эпизодов закончился жестким избиением водителя.

Также Новини.LIVE писали, в Одесской области военнослужащего подозревают в хищении техники для обороны. Он продавал беспилотники и оборудование, которое должно было использоваться для защиты южного региона. Часть техники сдали в ломбард, другую — продали по заниженной цене.

оружие Одесская область Нацполиция
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации