Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе продавали оружие за 8 тыс. долл.: как работала схема для клиентов

В Одессе продавали оружие за 8 тыс. долл.: как работала схема для клиентов

Ua ru
18 сентября 2026 11:02
В Одессе полиция задержала торговца автоматами и патронами
Правоохранители регистрируют оружие. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одессе задержали мужчину, подозреваемого в незаконной продаже огнестрельного оружия и боеприпасов. В ходе операции были изъяты автоматы и патроны. Фигуранту уже сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения. Правоохранители также выясняют, откуда к нему поступало оружие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Одесской области.

Реклама

Подробности задержания

Правоохранители начали проверять информацию о том, что в Одессе ищут покупателей для незаконной продажи оружия. В ходе расследования полицейские установили личность продавца. Им оказался 40-летний одессит, который предлагал покупателям автоматы Калашникова и патроны к ним.

Первый зафиксированный факт продажи произошел ранее. Мужчина продал один автомат и 30 патронов за 2200 долларов. Оружие и боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. Эксперты установили, что автомат являлся исправным боевым огнестрельным оружием, а патроны — пригодными для стрельбы.

Впоследствии полицейские договорились с мужчиной о ещё одной сделке. Во время продажи трёх автоматов и 90 патронов его задержали. За эту партию он получил 6000 долларов.

Читайте также:

Что он продал

Таким образом, мужчина успел продать правоохранителям четыре автомата и 120 патронов на общую сумму 8200 долларов. Кроме того, в ходе дальнейших следственных действий у него изъяли еще два автомата. Всего правоохранители получили шесть автоматов и более сотни патронов.

Что грозит

После задержания следователи сообщили одесситу о подозрении в незаконном ношении, хранении, приобретении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов. Речь идет о ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Тем временем правоохранители продолжают выяснять, откуда мужчина получал оружие и по каким каналам оно поступало.

Другие сделки с оружием

Ранее в Одесском районе правоохранители задержали 38-летнего жителя Авангардовской общины во время продажи боеприпасов. Мужчина встретился с покупателем прямо на улице и продал ему два корпуса ручных осколочных гранат разных типов с запалами. За опасный "товар" он получил 100 долларов. После задержания полицейские изъяли боеприпасы и деньги и направили гранаты на экспертизу.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте боеприпасов без соответствующего разрешения. По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время правоохранители устанавливают, откуда он получил гранаты.

Как сообщили Новини.LIVE, в Одесской области правоохранители также раскрыли схему продажи оружия с фронта. По данным полиции, пятеро военных выносили боеприпасы со складов подразделения и сбывали их, иногда отправляя по почте или перевозя лично. Последнюю партию они пытались замаскировать, перевозя в машине скорой помощи, где их и задержали.

Также Новини.LIVE сообщали, что суд в Одесской области вынес приговор военнослужащему, который во время службы похитил оружие и самовольно покинул подразделение. Следствие считает, что впоследствии он собрал вооруженную группу и готовил нападение ради денег, а один из эпизодов закончился жестоким избиением водителя.

Одесса оружие Новости Одессы продажа задержание
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации