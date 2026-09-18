В Одессе полиция задержала торговца автоматами и патронами

Правоохранители регистрируют оружие. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одессе задержали мужчину, подозреваемого в незаконной продаже огнестрельного оружия и боеприпасов. В ходе операции были изъяты автоматы и патроны. Фигуранту уже сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения. Правоохранители также выясняют, откуда к нему поступало оружие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Одесской области.

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Подробности задержания

Правоохранители начали проверять информацию о том, что в Одессе ищут покупателей для незаконной продажи оружия. В ходе расследования полицейские установили личность продавца. Им оказался 40-летний одессит, который предлагал покупателям автоматы Калашникова и патроны к ним.

Первый зафиксированный факт продажи произошел ранее. Мужчина продал один автомат и 30 патронов за 2200 долларов. Оружие и боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. Эксперты установили, что автомат являлся исправным боевым огнестрельным оружием, а патроны — пригодными для стрельбы.

Впоследствии полицейские договорились с мужчиной о ещё одной сделке. Во время продажи трёх автоматов и 90 патронов его задержали. За эту партию он получил 6000 долларов.

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Что он продал

Таким образом, мужчина успел продать правоохранителям четыре автомата и 120 патронов на общую сумму 8200 долларов. Кроме того, в ходе дальнейших следственных действий у него изъяли еще два автомата. Всего правоохранители получили шесть автоматов и более сотни патронов.

Что грозит

После задержания следователи сообщили одесситу о подозрении в незаконном ношении, хранении, приобретении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов. Речь идет о ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Тем временем правоохранители продолжают выяснять, откуда мужчина получал оружие и по каким каналам оно поступало.

Другие сделки с оружием

Ранее в Одесском районе правоохранители задержали 38-летнего жителя Авангардовской общины во время продажи боеприпасов. Мужчина встретился с покупателем прямо на улице и продал ему два корпуса ручных осколочных гранат разных типов с запалами. За опасный "товар" он получил 100 долларов. После задержания полицейские изъяли боеприпасы и деньги и направили гранаты на экспертизу.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте боеприпасов без соответствующего разрешения. По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время правоохранители устанавливают, откуда он получил гранаты.

Как сообщили Новини.LIVE, в Одесской области правоохранители также раскрыли схему продажи оружия с фронта. По данным полиции, пятеро военных выносили боеприпасы со складов подразделения и сбывали их, иногда отправляя по почте или перевозя лично. Последнюю партию они пытались замаскировать, перевозя в машине скорой помощи, где их и задержали.

Также Новини.LIVE сообщали, что суд в Одесской области вынес приговор военнослужащему, который во время службы похитил оружие и самовольно покинул подразделение. Следствие считает, что впоследствии он собрал вооруженную группу и готовил нападение ради денег, а один из эпизодов закончился жестоким избиением водителя.