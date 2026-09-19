В Одессе работник ТЦК приговорен к 5 годам тюрьмы за силовую мобилизацию мужчин

Работник ТЦК общается с мужчиной. Иллюстративное фото: кадр с видео

Приморский районный суд Одессы вынес приговор военнослужащему одного из районных ТЦК и СП, который участвовал в незаконном силовом задержании трех военнообязанных. Мужчин доставляли в служебном автомобиле без участия сотрудников полиции. Во время инцидента к ним применяли физическое насилие, газ и угрозы.

Суд назначил обвиняемому пять лет лишения свободы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр исполнительных производств.

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Детали дела

Согласно материалам дела, у задержанных не проверяли документы и не устанавливали наличие законных оснований для ограничения их свободы или дальнейшего доставления. Один из мужчин после применения слезоточивого газа потерял сознание. Других потерпевших били руками и палкой, в том числе по голове, хватали за шею и прижимали к полу автомобиля. Также в отношении мужчин звучали угрозы дальнейшего насилия, в том числе сексуального.

Что установил суд

В материалах дела указано, что действия происходили без участия полиции, которая в предусмотренных законом случаях уполномочена осуществлять административное задержание и доставление нарушителей. Обвиняемый признал свою вину и заключил с прокуратурой соглашение о признании виновности. Суд утвердил соглашение и назначил ему пять лет лишения свободы.

Таким образом, речь идет о судебном приговоре за действия, квалифицированные как незаконное лишение свободы или похищение человека в рамках мобилизационных мероприятий.

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Также Новини.LIVE сообщали, ссылаясь на Главное управление Нацполиции Одесской области, что правоохранители задержали 40-летнего мужчину с подозрением в незаконной торговле огнестрельным оружием и боеприпасами. Полицейские вышли на него, проверяя информацию о том, что в Одессе ищут покупателей оружия. Таким образом, за время спецоперации под прикрытием мужчина успел продать правоохранителям 4 автомата и 120 патронов на общую сумму 8200 долларов.