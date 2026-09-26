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Главная Одесса Мобилизовали силой: в Одессе вынесли еще два приговора работникам ТЦК

Мобилизовали силой: в Одессе вынесли еще два приговора работникам ТЦК

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26 сентября 2026 11:20
В Одессе осудили двух работников ТЦК за насилие во время мобилизации
Задержание правонарушителя. Фото иллюстративное: Одесская областная прокуратура

В Одессе суд наказал двух военных, работавших в группах оповещения. Мужчин силой сажали в служебный микроавтобус и везли в ТЦК, а во время задержаний применяли слезоточивый газ. Одного из пострадавших избивали уже в автомобиле, требуя назвать личные данные.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговоры Приморского районного суда Одессы.

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Мужчин забирали прямо на улице

Согласно материалам дела, осужденные работали в группе оповещения вместе с другими военными. Полицейских в ее составе не было. Вечером 10 апреля группа ТЦК находилась на улице Генуэзской. Там военные увидели мужчину и начали его догонять. Один из них распылил ему в лицо слезоточивый газ. Мужчина начал задыхаться, однако его силой посадили в белый Renault Master. В фургоне ему стало хуже, впоследствии он потерял сознание. Несмотря на это, мужчину отвезли в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии.

Через пять дней, 15 апреля, на Генуэзской произошел еще один случай. Группа заметила другого мужчину, начала его преследовать и силой посадила в тот же служебный Renault Master. Уже внутри у него требовали назвать дату рождения и другие личные данные, показать, где лежат документы, а также сообщить пароль от телефона.

Мужчину вытащили из подъезда и избивали в микроавтобусе

Второй приговор касается событий 2 мая. В тот вечер четверо военных из группы оповещения заметили мужчину на улице. Он побежал к подъезду жилого дома и ухватился за металлические поручни. Военные ТЦК вошли за ним. Один из них распылил мужчине в лицо слезоточивый газ, после чего его оторвали от поручней, вывели из подъезда и силой посадили в белый Renault Master. Избиение продолжилось уже по дороге. Один военный бил мужчину по туловищу, требуя назвать личные данные и прекратить сопротивление. Другой несколько раз ударил его ногами. Около 19:11 пострадавшего доставили в ТЦК.

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Суд признал этого военнослужащего виновным в пытках и незаконном лишении свободы. Он получил семь лет лишения свободы. Кроме того, в течение трех лет ему запрещено занимать должности в ТЦК и СП или заниматься деятельностью, связанной с мобилизацией.

Насилие во время мобилизации в Одессе

Это не первые приговоры по делам о насильственной доставке мужчин в ТЦК в Одессе. Новини.LIVE ранее писали еще о нескольких приговорах военным, которые работали в группах оповещения в Одессе. Одного из них приговорили к семи годам за пытки и незаконное лишение свободы мужчин. В деле фигурируют эпизоды на Генуэзской улице и возле Киевского рынка: мужчин силой сажали в Renault Master и везли в ТЦК, а одного из них по дороге запугивали насилием. Еще одного сотрудника ТЦК суд приговорил к пяти годам лишения свободы. Отдельный приговор суд вынес военнослужащему, который вместе с другими участниками группы силой вытащил мужчину из подъезда и подверг его пыткам.

Эти дела связаны с более широким расследованием ГБР о незаконном обращении с военнообязанными в Одесской области. Новини.LIVE сообщали, что в июне бюро задержало девять человек — шестерых сотрудников районного ТЦК и троих представителей общественной организации. По данным следствия, мужчин разыскивали, силой доставляли в центр комплектования, незаконно удерживали, избивали и запугивали. Всех девятерых тогда взяли под стражу без права внесения залога.

Расследование на этом не закончилось. 12 августа ГБР сообщило о подозрении ещё четырём сотрудникам районного ТЦК. По данным следствия, речь шла о незаконном удержании граждан и применении к ним насилия во время мобилизационных мероприятий.

В августе ГБР также сообщило о подозрениях в адрес десяти военнослужащих из двух групп оповещения одного из районных ТЦК и СП в Одесской области. Следователи на тот момент зафиксировали 15 эпизодов: по версии ГБР, мужчин избивали, применяли к ним слезоточивый газ и принудительно доставляли в ТЦК.

похищение Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП пытки
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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