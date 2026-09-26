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Главная Одесса Сотрудника ТЦК ранили ножом на Одесчине: нападавшего разыскивают

Сотрудника ТЦК ранили ножом на Одесчине: нападавшего разыскивают

Ua ru
26 сентября 2026 16:30
В Одесской области мужчина напал с ножом на сотрудника ТЦК
Военный прикрывает голову руками. Фото иллюстративное: кадр из видео

В Белгороде-Днестровском в Одесской области сегодня, 26 сентября, во время мероприятий по оповещению напали на военнослужащего районного ТЦК и СП. Неизвестный мужчина ранил его ножом и скрылся. Пострадавшему провели операцию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

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Сообщение ТЦК и СП. Фото: скриншот из Facebook

Нападение на сотрудника ТЦК

По данным областного ТЦК и СП, раненого доставили в больницу, где ему провели необходимую операцию. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, мужчина остается под наблюдением медиков. В ТЦК отметили, что пострадавший является ветераном боевых действий. Ранее он получил ранение во время защиты Украины на фронте, после чего его перевели для дальнейшей службы в территориальный центр комплектования. Правоохранители начали следственные и розыскные действия. Они устанавливают личность нападавшего и его местонахождение.

Нападения на сотрудников ТЦК в Одесской области

Это не первый случай нападения на сотрудников ТЦК в Одессе и области в этом году. Новини.LIVE сообщали, что 2 августа в Одессе неизвестный открыл огонь по группе военнослужащих ТЦК. По данным центра комплектования, нападавший произвел несколько прицельных выстрелов, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения.

Подобный случай произошел 10 мая в селе Байбузовка Подольского района. Во время проверки военно-учетных документов мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК. Двое военнослужащих получили ножевые ранения и находились в тяжелом состоянии.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что 28 марта в Хаджибейском районе Одессы во время проверки документов на улице Николая Боровского возник конфликт, в результате которого один из военнослужащих ТЦК получил тяжкое ножевое ранение. Правоохранители начали поиск лиц, причастных к нападению.

нападение Новости Одессы мобилизация уведомление ТЦК и СП
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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