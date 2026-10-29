Трамвай в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі затвердили нові правила для водіїв, чиї автомобілі блокують рух трамваїв і тролейбусів. Порушникам загрожують адміністративні штрафи, а також вимоги компенсувати збитки за час простою електротранспорту. Якщо добровільно відшкодувати витрати не вдасться, комунальне підприємство зможе звернутися до суду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

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Що зміниться для водіїв

28 жовтня депутати Одеської міської ради ухвалили порядок дій у разі блокування руху трамваїв і тролейбусів сторонніми транспортними засобами. Документ визначає, як мають діяти працівники КП "Одесміськелектротранс", інспектори з паркування та поліція. Правила стосуються автомобілів, залишених на трамвайних коліях або під контактною мережею тролейбусів. Також їх застосовуватимуть, якщо електротранспорт не може проїхати через ДТП, несправні чи залишені без нагляду машини, які неможливо безпечно об'їхати.

Як усуватимуть перешкоди

Якщо автомобіль заблокує рух, водій трамвая або тролейбуса повинен зупинитися, подбати про безпеку пасажирів і повідомити диспетчера. Він має передати місце події, час затримки та інформацію про транспортний засіб, який перешкоджає руху. Водій тролейбуса зможе об'їхати автомобіль, якщо це технічно можливо й безпечно. Диспетчер передаватиме інформацію департаменту транспорту, якщо причиною затримки стало порушення правил зупинки або паркування. Якщо перешкода виникла через ДТП, повідомлятимуть поліцію.

Інспектори з паркування повинні першочергово прибути на місце, зафіксувати порушення та винести постанову про адміністративне правопорушення. За потреби вони також організовуватимуть евакуацію автомобіля відповідно до законодавства. КП "Одесміськелектротранс" обліковуватиме кожен випадок блокування. Працівники фіксуватимуть тривалість простою та кількість затриманих трамваїв і тролейбусів. Для цього використовуватимуть дані диспетчерського обліку, а за наявності — GPS-моніторинг.

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За що вимагатимуть компенсацію

Окрім адміністративного штрафу, відповідальна за блокування руху особа отримати вимогу відшкодувати збитки комунальному підприємству. До них належать витрати на усунення перешкоди, відновлення руху та втрачений дохід від перевезення пасажирів. Суму втраченого доходу розраховуватимуть з урахуванням годинної виручки відповідного маршруту й тривалості простою. Для обчислень братимуть до уваги доходи від продажу разових квитків і оплати через QR-коди за відповідний день попереднього тижня. Фіксованої суми компенсації новий порядок не передбачає. Розмір збитків залежатиме від обставин конкретного випадку та має бути підтверджений документами.

Після цього підприємство надсилатиме відповідальній особі письмову вимогу про відшкодування. Якщо протягом місяця сторони не врегулюють питання добровільно, комунальне підприємство зможе звернутися до суду. Навіть скасування адміністративного штрафу не позбавлятиме його права вимагати компенсацію збитків.

Як доводитимуть порушення

Для підтвердження обставин блокування руху підприємство зможе отримувати записи міських камер відеоспостереження. Департамент муніципальної безпеки має надавати їх безоплатно протягом трьох робочих днів після отримання звернення.

Чому запровадили новий порядок

У пояснювальній записці до рішення зазначено, що причиною стали систематичні затримки електротранспорту через автомобілі, які блокують колії та проїзд тролейбусів. Раніше відсутність єдиного механізму ускладнювала усунення перешкод і стягнення збитків.

Водночас нові правила не поширюються на затримки через несправності електротранспорту, знеструмлення, ремонтні роботи, правомірні дії органів влади та обставини непереборної сили.

Вартість проїзду в Одесі

У листопаді 2026 року проїзд у муніципальних трамваях і тролейбусах Одеси коштуватиме 15 гривень за поїздку. У міських маршрутках одна поїздка коштує 25 гривень. Також в Одесі курсують соціальні автобуси, проїзд у яких безкоштовний.

Як повыдомляли Новини.LIVE, в Одесі відновили повноцінний рух багатосекційних трамваїв, які не виходили на міські лінії з грудня 2025 року. Чотири низькопідлогові вагони одеського виробництва повернулися на маршрут №7 після успішного тестового виїзду. Вони сполучають вулицю 28-ї бригади з 11-ю станцією Люстдорфської дороги.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі різко скоротилася кількість соціальних автобусів на маршрутах. Із приблизно 20 машин містом зараз їздять лише сім, а решта потребує ремонту. Частину автобусів доводиться ремонтувати на базах приватних перевізників, адже власної ремонтної бази місто поки не має.