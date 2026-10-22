Трамвай №7. Фото: Одеська міська військова адміністрація

В Одесі відновили повноцінний рух багатосекційних трамваїв, які не виходили на міські лінії з грудня 2025 року. Чотири низькопідлогові вагони одеського виробництва повернулися на маршрут №7 після успішного тестового виїзду. Вони сполучають вулицю 28-ї бригади з 11-ю станцією Люстдорфської дороги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

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Відновлення трамваїв

На маршрут №7 в Одесі вийшли чотири трисекційні трамваї моделі К1Т306 одеського виробника "Татра-Юг". Про відновлення їхньої роботи повідомив департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.

Кожен вагон може перевозити до 268 пасажирів, зокрема має 63 місця для сидіння. Просторий салон і низькопідлогові секції роблять поїздки зручнішими для людей з інвалідністю, пасажирів старшого віку та батьків із дитячими візочками.

Чому трамваї не курсували

Рух трисекційних вагонів на повному маршруті №7 зупинили в грудні 2025 року через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. У травні 2026 року два такі трамваї повернули на скорочений маршрут №7К, який курсував від вулиці 28-ї бригади до Старосінної площі.

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У квітні директор КП "Одесміськелектротранс" Микола Литовчук пояснював, що вагони не випускали на лінії через значне споживання електроенергії. Запуск одного трисекційного трамвая вимагав би зменшити кількість звичайних вагонів на маршрутах, що могло б збільшити інтервали руху.

Тепер багатосекційні трамваї знову працюють на повному маршруті №7 — від вулиці 28-ї бригади до 11-ї станції Люстдорфської дороги.

Історія трамваїв в Одесі

Історія одеського електротранспорту налічує понад століття. Перший електричний трамвай у Люстдорфі запустили ще в серпні 1907 року, а в самій Одесі електричний рух відкрили 24 вересня 1910 року. До цього містом курсували кінні трамваї — конки, які з’явилися ще 1880 року.

Окремою сторінкою історії став маршрут до Хаджибейського лиману, відомий як "очеретяний трамвай". Його попередник — кінна лінія — почав працювати ще в XIX столітті.

Як повідомляли Новини.LIVE, у листопаді 2026 року в Одесі зберігаються чинні тарифи на громадський транспорт, якщо міська влада не ухвалить нових рішень. Поїздка у приватній маршрутці коштує 25 гривень, а в муніципальних трамваях і тролейбусах — 15 гривень. На окремих соціальних автобусних маршрутах пасажири можуть їздити безкоштовно.

Також Новини.LIVE писали, що у листопаді в Одесі продовжують діяти встановлені правила користування муніципальними парковками. У будні за годину стоянки на платних майданчиках потрібно сплачувати 30 гривень, а у вихідні та святкові дні паркування на них безкоштовне. Біля моря сезонний режим уже завершився, проте водіям варто враховувати правила приватних стоянок і можливі штрафи за несплату.